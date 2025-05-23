原民部落和平象徵...極危植物「白花蝴蝶蘭」返台東達仁鄉復育

台東縣府攜手台大、屏科大及安朔國民小學，共同展開極危植物「白花蝴蝶蘭（Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana）」的保育與教育推廣行動，期望透過學術單位的技術支援與在地學校的積極參與，讓白花蝴蝶蘭能在原生地重新繁盛。

屏科大森林系主任吳羽婷提到，白花蝴蝶蘭的白色代表著純潔、真誠和開端，期望是屏科大與原住民部落和平的象徵，屏科大將持續與地方部落溝通與合作，接下來也會有老師投入民族植物盤點與環境教育活動，為部落建立民族植物資料庫與分布地圖。

白花蝴蝶蘭為台灣揚名國際的原生蘭花，也是台東縣於1984選定的縣花，是維管束植物紅皮書名錄中認定的國家極危（NCR）物種，在過去的採集紀錄中，其分布只在縣境內達仁鄉南田、安朔村及大武鄉與外島蘭嶼，因環境變遷，野外數量逐漸稀少。

「白花蝴蝶蘭返鄉復育活動」昨於安朔國小舉行，台大生命科學系李勇毅副教授、屏東科技大學森林系主任吳羽婷及陳美惠教授於現場展示種苗培育成果，並指導安朔國小師生及部落族人於校園進行野放活動，展現產官學合作守護生態的決心。