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宜蘭師涉師生戀、開黃腔 花蓮任教被拒

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭縣戴姓男老師3年前曾與校內女學生交往，還有學生指證在課堂上開黃腔，遭停聘1年，透過縣外介聘申請到花蓮某國中任教，引起花蓮教育界強烈反彈，校方昨不同意介聘，教育處支持校方決定，將提案向介聘大會退回。

40多歲戴姓老師單身，有20多年教學資歷，3年前爆師生戀，陸續又有其他學生指控，戴在課堂上開黃腔、情人節不顧學生拒絕硬把巧克力放在學生鉛筆盒、甚至有「（我）住在你心裡」、「一起去摩鐵」等脫序言行，宜蘭縣教育處將他停聘一年，復聘後調處負責行政工作。

戴男日前透過縣外介聘申請到花蓮任教，消息傳出引發反彈，家長擔憂戴過往行為如同在校園「撩妹」，若讓他到花蓮任教，年輕學子恐成下手目標。

花蓮縣教師會函文縣府、校方，指戴姓老師曾涉性平案件，宜蘭縣政府、戴當時服務的學校還因處理不當遭到監察院糾正，要求學校嚴予審查這起介聘案是否妥適，也希望花蓮縣府有積極作為。

校方開教評會，審查戴姓老師資格並討論相關爭議案件，經過一個多小時會議，決定不同意介聘。

教育處指出，縣外介聘是全國統一平台進行，由老師依介聘要點，按積分與志願選填學校，教育處支持該校教評會退回的決定。

性平

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