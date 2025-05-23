鐵道局：高鐵延宜蘭 效益優於直鐵

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部鐵道局昨赴宜蘭縣議會聆聽意見，鐵道局長楊正君說，直鐵受限台鐵樹林至七堵間瓶頸，速度、班次及載客量均有限，相比之下高鐵能有效解決國5壅塞。議長張勝德說，希望多辦說明會，才有利推動。

楊正君昨赴縣議會，議長張勝德及20多位議員出席，立委陳俊宇也到場。議員關切頭城至礁溪高台鐵共用路廊可行性、農民農舍興建權益保障、禁限建問題，鐵道局就高鐵直鐵效益評估、設站位置、農水路與用地徵收影響等說明。

鐵道局指出，高鐵最高時速300公里，南港至宜蘭僅20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘。每列車可載977人，尖峰每小時規畫5班次、最高12班次，運能明顯優於直鐵，也比直鐵快25分鐘，能有效紓解國5壅塞。

對於宜蘭縣府建議高鐵與台鐵共用頭城至礁溪路廊，鐵道局直言，恐嚴重影響高鐵計畫時程。鐵路高架為另一獨立計畫，須依程序完成可行性研究與綜合規畫，獲行政院核定才能動工，無法併入高鐵計畫執行。

議長張勝德表示，重大建設要讓民眾更了解才能順利推動，此案地方有很多疑慮，過去中央都沒說明清楚，有些草率。

張勝德說，這次會議許多議員都希望到鄉鎮辦理說明會，他認為不只溪北的礁溪、頭城、宜蘭，未來高鐵要南伸也可以到溪南開說明會，明確告知百姓路廊、影響程度，化解疑慮。

楊正君會後受訪表示，此行是與地方溝通，未來中央與地方民代要辦說明會，鐵道局會全力配合。