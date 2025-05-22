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基市新冠肺炎急診人數翻倍 衛生局籲儘快接種JN.1疫苗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局衛生局呼籲出生滿6個月以上，皆可免費接種新冠JN.1疫苗，尚未接種者可前往各區衛生所或合約醫療院所接種。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局衛生局呼籲出生滿6個月以上，皆可免費接種新冠JN.1疫苗，尚未接種者可前往各區衛生所或合約醫療院所接種。圖／基隆市衛生局提供

衛生福利部疾病管制署監測新冠肺炎疫情，5月11日至17日急診就診數為1萬9097人次，較前一周上升46%。基隆市衛生局今天表示，同一期間對比，基隆新冠肺炎急診人數更從98人上升至193人，近乎翻倍，顯示社區傳播風險明顯上升，民眾不可掉以輕心。

衛生局表示，新冠肺炎近期以JN.1變異株為主流株，傳播力強、傳染速度快，雖然重症與死亡率未明顯上升，仍對高風險族群造成潛在威脅。

世界衛生組織（WHO）也指出，現行JN.1疫苗對預防感染及減少重症、死亡風險仍具良好效力，但衛生局統計資料顯示，基隆市新冠JN.1疫苗接種比率偏低，全年齡層接種率僅8.10%，65歲以上長者接種率也只有15.4%，大多數市民尚未接種，社區防護力仍有很大的提升空間。

衛生局呼籲出生滿6個月以上，皆可免費接種新冠JN.1疫苗，尚未接種者可前往各區衛生所或合約醫療院所接種。因為疫苗的保護力會隨時間遞減，65歲以上長者（原住民為55歲以上）及出生滿6個月以上且有免疫功能低下者，若已接種第一劑JN.1疫苗，但間隔已滿6個月（180天），應盡速施打第2劑JN.1，進一步強化防護，降低因感染可能導致的重症或死亡風險。

衛生局長張賢政說，防範新冠肺炎除接種疫苗，仍應持續落實個人防疫措施。出入人潮聚集、通風不良或高風險場域，如醫療照護機構等地建議配戴口罩。如出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等疑似症狀，應先以快篩試劑自我檢測，就醫時主動告知篩檢結果，有症狀者應避免上班、上課，保護自身與他人健康。

衛生局指出，有關JN1疫苗接種資訊與COVID-19快篩試劑販售，以及COVID-19疫苗接種合約院所資訊，可上基隆市衛生局網站（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/4183-287673.html ）查詢，或撥打24小時防疫專線(02)2427-6154洽詢。

衛生局 疫苗 新冠肺炎

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