基隆睽違8年基隆港賽龍舟 最佳觀賞點曝光
基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，將設200公尺航線作為龍舟賽事航道。副市長邱佩琳今天到八斗子漁港為8艘參賽龍舟點睛祈福，為賽事揭開序幕。
點睛儀式由邱佩琳與基隆市體育會理事長鄭錦洲、龍舟委員會主委鄭國滄、民政處長呂謦煒、教育處副處長楊永芬等人出席，儀式依循道教古禮進行，包括獻禮、行光、祭江、點睛等程序。經道長祈福後，邱佩琳擔任點睛官，為龍舟進行點睛與灑淨儀式，象徵賜予龍舟靈魂，祈求比賽安全順利。
邱佩琳表示，今年賽事地點改在基隆港東2碼頭，具有海港特色，歡迎民眾共襄盛舉，一同感受港都的熱情與傳統魅力。
今年共有27支隊伍報名參賽，包括公開男子組15隊、公開女子組8隊及市府機關組4隊，展開水上競技。活動當日除競賽外，現場有公益宣導攤位發放宣導品，冠軍隊伍最高獎金5萬元。
市府表示，龍舟賽地點在東2碼頭，最佳觀賞地點在忠一路海洋廣場、國門廣場、東岸碼頭一側的高處，預計可吸引觀光人潮，民眾除可享用基隆美食外，更可漫步海洋廣場飽覽基隆港「海景第一排」美景。
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