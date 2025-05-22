花蓮和仁部落簡易自來水系統震損 1年來仰賴公所送水穩定水源　

花蓮秀林鄉和平村和仁部落位處舊蘇花公路旁，去年地震震壞簡易自來水系統，一年多來水質、水源都不穩定，仰賴公所送水，族人有時連澡都沒辦法洗，期盼穩定水源。水公司建議縣府就地挖地下水井取水，縣府表示27日將再度會勘，延管、鑿井都會評估，以族人需求為最高考量。

和仁部落有3、40戶居民，多為太魯閣族人，村長董蓮怡今天說，部落原本有一處引山水的簡易自來水系統，因地震受損，族人雖試著重新接管，但供水變得很不穩定，尤其大雨過後容易斷水，就算有，也時常黑黑的，根本不能喝，連澡都沒辦法洗。

一年多來，部落族人仰賴公所配送瓶裝水，或者水車到部落裡補水，蘇花公路又常因豪大雨中斷，路一斷就缺水生活大受影響。

花蓮縣議會今天議程由原住民行政處工作報告，縣議員程美蓮及張美慧為族人發聲，要求縣府解決部落長年用水問題。

台灣自來水公司第九區管理處表示，若要提供穩定水源，一是從隔壁的和平部落引水，和平部落有一口井，但用水量趨於飽和，還有一個問題是拉管會經過舊鐵路隧道，難度很高，評估後以就地鑿井較具可行性，建議縣府可以在和仁部落開挖地下水井，再移撥台水管理。

花蓮縣府原住民行政處長馬呈豪說，27日會再度會勘，評估從和平部落延管的可行性，初步規畫可從廢棄的台鐵舊隧道拉線，台水建議的開挖地下水井也會評估，縣府採開放態度，以族人需求會考量，不排除任何可行的方案。