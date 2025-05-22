台東芒果寒害救助1,669萬元 現金多數已撥款

台東夏雪芒果因年初連續寒流影響，導致大面積果實未結果、農損嚴重，立委陳瑩與莊瑞雄委員自第一時間起即積極關注災情，多次帶領農業部與相關單位深入果園勘查、反映農民心聲。陳瑩22日表示，相關補助核定與撥款作業已快速進行，已撥款1,669萬元，大部分果農已經收到現金救助款項，農友們可確認補助是否入帳。

農業部於4月15日公告啟動「改良種芒果低溫農業天然災害現金救助」，每公頃核發10萬元補助。依據農業部最新統計，台東縣共計有366戶果農獲得現金救助，總金額約1,669萬元，其中以台東市229戶為最多，其次為卑南鄉111戶、海端鄉11戶、池上鄉6戶、關山鎮8戶及延平鄉1戶。至於鹿野鄉部分，因原始資料有誤，補助作業將另行處理當中，陳瑩表示會持續追蹤協助。

陳瑩表示，此次寒害造成果農一年心血付諸流水，這些補助其實只是減少農民們的損失，補貼農民在災後的緊急需求，協助農民緩解經濟壓力、穩定農業生產信心。