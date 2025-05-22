原住民文健站健康操競賽 花、東、屏分別奪金

原民會舉辦的全國文健站健康操競賽，吸引406支隊伍參加，屏東、花蓮、台東分別拿下金牌。原民會表示，全國已完成519個文建站，每天有1萬6340名長者受照顧。

行政院原住民族委員會21日在台東縣立體育館舉行「114年度原住民族長期照顧－文化健康站活力健康操活動－全國決賽」，28支隊伍盡情揮灑活力汗水，在舞台上使出渾身解數，長者燦爛的笑容及悠揚的原住民族古調歌聲回響在館場內，讓文化健康站年度盛會再添亮點及意義。

今年全國決賽參賽隊伍是由113年分區初賽共406支隊伍中，決選出28隊優勝隊伍晉級決賽，成績於昨傍晚出爐並舉行頒獎和閉幕典禮。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan在閉幕典禮中表示，健康操比賽除能提升長者體適能、增加肌肉量達到延緩失能的目的，更是透過音樂和舞蹈，傳達原住民族的傳統文化和特色，也展現原住民族長者透過練習健康操，各個都愈跳愈快樂、越動越年輕。

他說，原民會在全國已經設置519站文化健康站，每天有1萬6340位長者在文健站被照顧，以及1374名的照服員守護原住民族長者的健康，長者的健康幸福是原民會的使命，未來原民會將在行政院的支持下持續努力，打造友善樂齡環境，讓原住民族長者享有尊榮且美好的生活。

獲獎名單：金牌獎，花蓮縣馬可認文化健康站、花蓮縣光鹽文化健康站、台東縣烏石鼻文化健康站、屏東東縣美園文化健康站。

銀牌獎，南投縣望鄉文化健康站、屏東縣阿禮文化健康站、高雄市茂林文化健康站、桃園市中壢文化健康站。

銅牌獎，屏東縣石門文化健康站、屏東縣中村文化健康站、台東縣賓茂文化健康站、花蓮縣屋拉力文化健康站、花蓮縣山興文化健康站。