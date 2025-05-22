台東行人穿越、人行道都畫「綠色」 議員：執政色？
台東縣近期道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，期望能讓用路人更加安全。不過，有議員認為台東山海碧綠色調接近，是否合適？還是有執政顏色含意？耐人尋味。縣府表示，道路標線與政治顏色無關。
縣府建設處長蔡勝雄表示，近期道路標線感變，主要是請公所透過國土署補助計畫經費去畫設，會使用綠色，是經過中央研究評估後，綠色較顯眼且安全性較高，因此，要求各縣市比照辦理，和政治顏色沒有任何關係。
近期市區、縱谷及南迴地區道路道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，和過去傳統黑白相間大不同，視覺更加顯眼。議員蔡玉玲在縣政總質詢上，提到對於綠色鋪面的行人穿越道及人行道顏色感到不解。
她表示，台東山海碧綠，鋪成綠色視覺上相近，是否真的能提升用路和行車安全，她是保持存疑的態度，難道就不能使用更明亮顯眼的色調嗎？是否就是因為現在是民進黨執政，就要使用綠色的顏色，令人好奇。
據了解，為改善人車通行安全，交通部和內政部於去年7月22日公告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正，新增視覺化減速標線、行人穿越道可使用綠色鋪面、通學區標誌等，透過標線視覺效果，提醒車輛駕駛行經路口減速慢行，綠色線不僅抗滑係數較高，也較明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言