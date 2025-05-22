台東行人穿越、人行道都畫「綠色」 議員：執政色？

台東縣近期道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，期望能讓用路人更加安全。不過，有議員認為台東山海碧綠色調接近，是否合適？還是有執政顏色含意？耐人尋味。縣府表示，道路標線與政治顏色無關。

縣府建設處長蔡勝雄表示，近期道路標線感變，主要是請公所透過國土署補助計畫經費去畫設，會使用綠色，是經過中央研究評估後，綠色較顯眼且安全性較高，因此，要求各縣市比照辦理，和政治顏色沒有任何關係。

近期市區、縱谷及南迴地區道路道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，和過去傳統黑白相間大不同，視覺更加顯眼。議員蔡玉玲在縣政總質詢上，提到對於綠色鋪面的行人穿越道及人行道顏色感到不解。

她表示，台東山海碧綠，鋪成綠色視覺上相近，是否真的能提升用路和行車安全，她是保持存疑的態度，難道就不能使用更明亮顯眼的色調嗎？是否就是因為現在是民進黨執政，就要使用綠色的顏色，令人好奇。