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台東行人穿越、人行道都畫「綠色」 議員：執政色？

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為改善人車通行安全，加強路口明顯度，台東縣境行人穿越道及人行道近期都漆成綠色鋪面白相間色，引起議員關注。記者尤聰光／攝影
為改善人車通行安全，加強路口明顯度，台東縣境行人穿越道及人行道近期都漆成綠色鋪面白相間色，引起議員關注。記者尤聰光／攝影

台東縣近期道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，期望能讓用路人更加安全。不過，有議員認為台東山海碧綠色調接近，是否合適？還是有執政顏色含意？耐人尋味。縣府表示，道路標線與政治顏色無關。

縣府建設處長蔡勝雄表示，近期道路標線感變，主要是請公所透過國土署補助計畫經費去畫設，會使用綠色，是經過中央研究評估後，綠色較顯眼且安全性較高，因此，要求各縣市比照辦理，和政治顏色沒有任何關係。

近期市區、縱谷及南迴地區道路道路行人穿越道及人行道都漆成綠色鋪面白相間色，和過去傳統黑白相間大不同，視覺更加顯眼。議員蔡玉玲在縣政總質詢上，提到對於綠色鋪面的行人穿越道及人行道顏色感到不解。

她表示，台東山海碧綠，鋪成綠色視覺上相近，是否真的能提升用路和行車安全，她是保持存疑的態度，難道就不能使用更明亮顯眼的色調嗎？是否就是因為現在是民進黨執政，就要使用綠色的顏色，令人好奇。

據了解，為改善人車通行安全，交通部和內政部於去年7月22日公告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正，新增視覺化減速標線、行人穿越道可使用綠色鋪面、通學區標誌等，透過標線視覺效果，提醒車輛駕駛行經路口減速慢行，綠色線不僅抗滑係數較高，也較明顯。

為改善人車通行安全，加強路口明顯度，台東縣境行人穿越道及人行道近期都漆成綠色鋪面白相間色，引起議員關注。記者尤聰光／攝影
為改善人車通行安全，加強路口明顯度，台東縣境行人穿越道及人行道近期都漆成綠色鋪面白相間色，引起議員關注。記者尤聰光／攝影

行人 綠色 人行道

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