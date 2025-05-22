土地卡關 蘭嶼垃圾倉儲恐跳票

環境部為解決離島垃圾轉運問題，原允諾今年暑假前在蘭嶼蓋垃圾倉儲，卻因蘭嶼鄉公所遲遲提不出計畫，此案恐跳票。議員促請縣府指導公所加速作業，勿讓垃圾堆置成山。台東縣環保局表示，已督促公所解決土地問題，讓計畫順利推動。

環保局長黃權煒表示，據蘭嶼鄉公所回應，因土地問題尚未解決，今年確實無法完成蘭嶼垃圾倉儲的建置，縣府已督促公所加速作業，讓計畫不致中斷；也和委外業者溝通，調整垃圾輸運時間，在非東北季風時節，多清運一些掩埋場內的垃圾。

台東焚化廠今年1月營運，已可自主處理全縣垃圾，但綠島、蘭嶼因轉運垃圾的船班常受天候影響，垃圾只能暫置掩埋場，以致經常發生自燃情形或散發惡臭。

環境部鑑此，打算在離島建置「垃圾倉儲」，萬一焚化爐歲修或船運受阻時，可先將垃圾壓縮，打包封膜暫時貯放，短期可解決垃圾堆置衍生的衛生問題，長期則作為產製固體再生燃料場域，達到垃圾循環再利用。但蘭嶼卡在土地問題，至今無法提報計畫，島上掩埋場的垃圾目前已堆置如山！

議員董昌華昨質詢，指垃圾倉儲是中央支持的計畫，就應好好執行，若公所面臨困難，縣府應盡早協助，並協助調整垃圾輸運時間，而非放任不管。