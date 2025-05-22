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基隆公益電動車難抽？環保局：5月中籤率65％

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆免費電動機車被民眾抱怨難抽，環保局表示，5月中選率已達6成5。記者游明煌／攝影
基隆免費電動機車被民眾抱怨難抽，環保局表示，5月中選率已達6成5。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月實施，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過1千人要抽籤，民眾反映舊車很難找、中籤率不高、交車慢等問題。環保局表示，5月中選率達65%，每100人中就有65人可取得申請資格。

新版公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車，但車籍不限本人。

環保局昨抽選5月申請人名單，1540人完成線上登記，中選率達65%。環保局長馬仲豪說，中選率不斷提升，5月中選率首次突破6成，基隆已是全國電動機車密度最高城市，平均每10輛車即有1輛是電動機車。

民進黨市議員吳驊珈表示，舊車難找、交車慢等問題仍未得到解決，應直接在網路公告常見問題提供解決方案或說明，而不是著重宣傳中籤率提升多少。

國民黨市議員韓世昱表示，中籤率不斷提高、加上申請手續逐步優化肯定市府努力，交車速度可再加快，符合民眾期待。

電動機車

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