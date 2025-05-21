花蓮「凍卵補助計畫」擴大對象 每人最高6萬元

花蓮縣衛生局協助因疾病或治療影響生育功能的育齡女性保留生育選擇權，今年起實施的「凍卵補助計畫」再升級，擴大補助對象，每人最高補助新台幣6萬元。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，近年癌症有年輕化趨勢，若在育齡階段罹癌，治療及後續追蹤的時間將會大幅耽誤黃金生育期，為協助因疾病或治療影響生育功能的育齡女性保留生育選擇權，民國114年起實施的「凍卵補助計畫」再升級。

原本僅補助罹癌需接受化療或放療的女性，即日起擴大補助對象，納入多項可能導致卵巢功能受損的疾病條件，讓更多有生育意願的女性，在對抗疾病同時仍保有對未來生育權的希望與選擇。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，本次新增補助適用對象包括自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、血液疾病（如海洋性貧血）、慢性疾病（如甲狀腺疾病）、良性卵巢疾病（如巧克力囊腫反覆手術）、遺傳性疾病（如特納氏症候群、易脆X染色體帶因者）及非惡性疾病但需接受骨盆放射線或化學治療者。

凍卵技術的進步為許多女性帶來新的選擇機會，然而高額費用常使部分經濟條件不佳的族群卻步。朱家祥說，自己是小兒科醫師，深知「健康生育」與「早期規劃」對母嬰健康的重要性，期盼「凍卵補助計畫」擴大適用對象，能在疾病治療與生育權益之間有更好的選擇。

朱家祥指出，經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群，凡本人（或配偶）設籍花蓮縣6個月以上、45歲（含）以下、且經由專科醫師認定個案因罹病須治療而可能影響生育功能者，可至國民健康署許可的人工生殖機構執行醫療性凍卵，每人最高補助6萬元，全年限額30名，依申請順序審核，額滿為止。