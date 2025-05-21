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國民黨宜蘭縣黨部主委等多人今遭約談 藍痛批:為嚇阻二階連署

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部書記長武建華批評這是政治迫害的延續，主委林明昌已回國20多天，現在才約談他，不是很奇怪嗎。 圖／謮者提供
國民黨宜蘭縣黨部書記長武建華批評這是政治迫害的延續，主委林明昌已回國20多天，現在才約談他，不是很奇怪嗎。 圖／謮者提供

宜蘭檢調今天繼續追查罷免陳俊宇立委的死亡連署案，上午帶走縣黨部主委林明昌及副主委林俊榮等多人前往調查站約談。縣黨部書記長及國民黨議員表示，最近罷免二階連署如火如荼進行，今天搜索調查距離上波追查時間將近1個月，分明是要恐嚇人民百姓不敢參與連署。

檢調上月24日調查罷免立委陳俊宇案疑涉死亡連署案，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書，法院裁定羈押禁見。

國民黨宜蘭縣黨部書記長武建華批評這是政治迫害的延續，主委林明昌已回國20多天，現在才約談他，不是很奇怪嗎？若涉案的話，應該第一時間就約談，此時的動作豈人疑竇，宜蘭6月24日罷免陳俊宇的二階連署期限馬上就要到了，此舉是為了造成黨員及連署民眾恐慌。

武建華說，大家都是善良百姓，依照人民權利進行連署，就被蒐證、約談，主委及核心幹部相繼被約談、禁見、羈押、交保，小案大辦，真正共諜案也不好好去辦，也沒交保，而且這所謂的偽造文書，到時候是否如此也不知道：在司法還沒有判決前仍以無罪推定，我們會努力推動二階罷免。

國民黨縣議員黃琤婷及楊弘旻也說，這是恐嚇，是政治鬥爭，隔這麼久才調第二批人去問，是因為上次那些人都無罪，才會等這麼久吧？現在又再帶人去問，這是為了什麼？劍指中央嗎？還是適時地在這個時間點展開動作，嚇阻第二階段罷免連署？

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右一）批評檢調選在此時展開偵辦動作，為了是嚇阻二階罷免連署。本報資料照
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（右一）批評檢調選在此時展開偵辦動作，為了是嚇阻二階罷免連署。本報資料照
藍營批評宜蘭檢調選在此時繼續展開偵辦動作，為了是嚇阻二階罷免連署。本報資料照
藍營批評宜蘭檢調選在此時繼續展開偵辦動作，為了是嚇阻二階罷免連署。本報資料照

罷免 宜蘭 國民黨

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