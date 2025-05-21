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520中央送宜蘭縣「大禮」？公文通知縮減補助款 更提高地方配合款

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院原核定宜蘭縣一般性補助款93.6億餘元，昨天公文通知刪減25.56億餘元，成為只有補助68.03億餘元，減幅達27.3%。記者戴永華／翻攝
行政院原核定宜蘭縣一般性補助款93.6億餘元，昨天公文通知刪減25.56億餘元，成為只有補助68.03億餘元，減幅達27.3%。記者戴永華／翻攝

行政院原核定宜蘭縣一般性補助款93.6億餘元，昨天公文通知刪減25.56億餘元，成為只有補助68.03億餘元，減幅達27.3%。宜蘭縣政府表達嚴正抗議，還有更誇張是，縣市政府爭取的多項計畫型補助，最近陸續被要求提高地方配合款，甚至從7%大幅調高變成50%，建設根本動不了。

縣政府呼籲行政院應立即停止刪除一般性補助款措施，儘速恢復撥付原核定額度，讓縣府能穩定推動各項民生與重大建設。

行政院昨天來函通知刪減一般性補助款，刪減幅度竟高達27.32%。對於減少補助，行政院主計長日前竟然在立法院答覆陳俊宇立委委詢時，建議縣政府以縮短年度歲出或以借債方式支應，縣政府大跳腳。

縣政府表示，若縮減歲出，將衝擊宜蘭縣須優先支應農民健康保險、國民年金、老農津貼等法定義務支出、彌補中低收入老人津貼、身心障礙者補助等必要社會福利支出外，同時對宜蘭縣六大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及各項民生服務，連縣府既定的重大建設也將面臨停擺，嚴重打擊縣政穩定與地方發展。

至於增加舉債部分，縣府指出，縣府尚有累計短絀高達67億餘元，且長短期債務合計達173億元，財政壓力沉重。縣府1年以上未償公共債務比率已達債限60%以上，仍被行政院列為中度管理縣市，並函示應持續加強開源節流、減債控管，縣府也沒有新增舉債空間。

不過更嚴重的是，有些學校透過縣府教育處向中央爭取的計畫型補助，最近也被要求大幅提高地方自籌配合款。縣政府相關單位表示，有些配合自籌款從7%變成50%，有些從10%被提高到45%，「真的有這麼誇張嗎？」

行政院原核定宜蘭縣一般性補助款93.6億餘元，昨天公文通知刪減25.56億餘元，成為只有補助68.03億餘元，減幅達27.3%。記者戴永華／攝影
行政院原核定宜蘭縣一般性補助款93.6億餘元，昨天公文通知刪減25.56億餘元，成為只有補助68.03億餘元，減幅達27.3%。記者戴永華／攝影

補助款 行政院 宜蘭

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