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基隆免費電動機車難抽？環保局：5月中選率已達6成5

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆免費電動機車難抽？環保局：5月中選率已達6成5。記者游明煌／攝影
基隆免費電動機車難抽？環保局：5月中選率已達6成5。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過1千人要抽籤，民眾反映舊車很難找、中籤率不高、交車慢等問題。環保局表示，今天共有1540人次完成線上登記，5月中選率達65%，即每100人中就有65人可取得申請資格。

環保局推出新版公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車，但車籍不限本人。

基隆市環境保護局今天上午10時，在環保局臉書直播及律師見證下，抽選5月1000名公益青年就業電動機車補助計畫可申請人名單。本月共有1540人次完成線上登記，中選率高達65%。

環保局長馬仲豪說，中選率不斷提升，5月中選率首次突破6成，顯示本計畫在市長謝國樑的政策推動下，不僅讓民眾汰舊燃油機車的意願顯著增高，也讓更多民眾體驗電動機車的環保與便利。

馬仲豪表示，目前基隆市已經是全省電動機車密度最高的城市，平均每10輛車即有1輛是電動機車，無論是免費的專案車款或是新購補助6萬元不限廠牌的車款都歡迎符合資格民眾申請。市府說，申請人踴躍，中籤率逐月提高，且穩定交車中，將持續檢視成效並優化申請流程。

1月申請數為3317人，中籤率30%；2月申請人數為2523人，中籤率40%；3月申請人數為2008人，中籤率50%；4月申請抽選人數為1787人，中籤率56%。相關中選名單公布於環保局官網

電動機車 環保局長 基隆

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