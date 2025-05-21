鐵公路斷…花蓮變孤島旅客不敢來 業者：訂單一半被取消
受連日對流旺盛強降雨影響，花蓮北上鐵公路因土石泥流阻斷，18日被迫封閉的北回鐵路直到今天才恢復單線雙向通車，蘇花路廊昨晚搶通。交通中斷嚴重影響花蓮觀光，旅宿業者批評，台鐵承諾要做邊坡預警系統卻沒有看到，不但端午連假住房率只剩3成，6、7月訂單也泡湯，籲中央盡快提升交通安全。
台鐵北回線崇德至和仁段18日遭土石泥流淹沒軌道，蘇花公路昨也有多處土石流中斷，花蓮再次變成孤島，好不容易才搶通。
花蓮縣政府今天邀觀光從業人員表達對於交通安全的疑慮，花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，交通安全旅客最基本的保障，在2021年太魯閣號事故後，當時台鐵說要做邊坡預警系統，但如今「看到了什麼？」仍常有土石直接影響交通的狀況發聲。
陳義豐說，在本月18日當天，EMU3000滿載500多名旅客，受困隧道裡，沒有水、沒有電，過了一兩個小時後才被救出，影片不停在網路上傳播，對於願意到花蓮的旅客來說都是恐懼，這次鐵公路中斷，導致觀光旅宿業6、7月訂單被受影響，花蓮觀光相關產業，在過去1年裡，變成台灣有史以來最低的住房率。
陳義豐指出，目前到6月中旬前，基本上訂單被退了3成左右，若是整個6月來看，訂單有5成退訂，現在也陸續收到退訂潮，甚至有少部分7月的訂單被取消。原本預估端午連假前2天會有5、6成住房率，現在應該掉到只剩3成到3成半左右，呼籲中央盡快提升蘇花、北回線的安全。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，鐵公路對於觀光影響很大，客人對於能否安全到花蓮有很大的疑慮，尤其旅客有6、7是搭台鐵來玩，交通出問題等於損失6、7成遊客，希望在人員安全前提下，盡速提升交通安全，解決大家的疑慮，花蓮觀光才有可能復甦。
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