台東國際地標「血跡斑斑」嚇壞外籍人士 晨運人士痛批：沒水準

今天清晨有外籍人士在台東知名觀光景點國際地標迎曙光，發現階梯地板疑似血跡斑斑，嚇得詢問晨運民眾「what happen？」仔細一看原來是檳榔汁，痛批亂吐者超沒水準可惡。環保局表示，若有需求，會評估裝設「鷹眼」取締。

環保局環境稽查科長林士銘說，市區海濱公園及國際地標是巡查點之一，但應該處非轄管地，因此未架設鷹眼縮時監控系統，不過，轄管單位有需求，只要符合架設條件，會評估設置，有違規事實，以車追人並依廢棄物清理法開罰。

今天清晨2名外籍人士前往國際地標看海迎曙光，走到地標下方階梯時，不斷指著地上詢問路過晨運民眾說「what happen？」還一臉不可思議的表情；民眾仔細一看，就直搖頭說，「有夠扯的！亂吐檳榔汁實在超沒水準可惡，應該處分」。

「垃圾都是晚上丟的。」林姓市民說，晚上國際地標都會有人聚集，不是喝酒抽菸聊天，就是吃東西吹海風，但很多人離開時就把垃圾丟在現場，地面留下亂吐的檳榔汁。

衛生局表示，為保障民眾健康，截至目前全縣已陸續公告森林公園、國際地標、綠島鄉觀音洞、北町日式建築宿舍群等計64處場域為無菸環境。此外，騎樓走廊49處、校園周邊人行道及家長接送區等45處皆禁菸亂吐檳榔汁，降低公害。

交通及觀光發展處管理科長吳怡雯表示，國際地標是公告無菸環境，也全面禁止亂吐檳榔汁，呼籲遊客及民眾珍惜環境，將和環保局合作，加強國際地標環境維護。