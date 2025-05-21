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基市導入AI健檢 三總贈600骨鬆篩檢名額

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府和三軍總醫院合作，今年「闔家歡健康篩檢」將透過胸部X光影像，分析骨質密度判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額。記者邱瑞杰／攝影
基市府和三軍總醫院合作，今年「闔家歡健康篩檢」將透過胸部X光影像，分析骨質密度判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額。記者邱瑞杰／攝影

基隆市今年「闔家歡健康篩檢」導入三軍總醫院AI人工智慧技術，透過胸部X光影像即時分析骨質密度，經判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額，衛生局指出，跨部門將為基隆市民打造預防醫學的新里程碑。

調查顯示國內50歲以上民眾骨質疏鬆盛行率達8.1%，女性風險更高，副市長邱佩琳和三軍總醫院基隆分院院長李明勇昨宣布闔家歡合作方案。

三總國際醫療中心主任方文輝說，三總開發的AI軟體是透過胸部X光預測骨質密度，如果是負2.5以下，再透過雙能量X光吸光式測定儀（DXA）檢測，進行後續治療或應對。

三總臨床試驗數據，有75%的陽性預測值可以找出骨質疏鬆高風險者。

邱佩琳說，骨質疏鬆是常見卻不易察覺的疾病，往往要等到骨折後才被發現。三總提供600個免費DXA檢查名額，更能減輕評估骨鬆高風險民眾經濟負擔。

李明勇表示，民眾對X光的順從度很高，用大數據可以精準找到高危險群與需要治療的民眾，並對骨質比較稀疏的狀況衛教。

衛生局長張賢政表示，與三總合作是基隆健康篩檢重要創新突破，從第一線篩檢串接到診斷與治療，落實「資料驅動健康照護」理念，讓民眾能更早獲得診斷與治療的機會。

民眾可上衛生局網站查詢5、6月闔家歡社區到點及到院檢查資訊。

骨質疏鬆 健康檢查 AI

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