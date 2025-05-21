女教師命案震驚社會 花蓮教育界促改善教師宿舍

花蓮某國中女教師在鄉召會宿舍遇害，花蓮教育界聯合發聲，呼籲縣府重視隻身教師住宿安全問題。縣府教育處表示，77所學校配置教職員宿舍，共有861房間，目前入住總人數為656人，每年都有編列預算改善設施，會持續努力。

花蓮教師會、教師工會與教育產業工會表示，願意隻身到花蓮擔任教師奉獻教育的不在少數，但學校教師宿舍年久失修，包括漏水、牆壁油漆剝落等，教師組織就在最近一年裡，接獲會員投訴教師宿舍維修，必須自掏腰包等不合理情事。

教師組織幹部曾在4月底某日傍晚，到某國小送文件，當時全校教室、辦公室門窗緊閉，只有教師宿舍有亮燈；當幹部敲門要遞交文件，給在宿舍裡的隻身女教師時，女教師擔心幹部是歹徒，只能催促幹部盡速離開。

教師會、教師工會與教育產業工會呼籲，縣府全面檢視各級學校教師職務宿舍、北中南區教師集中宿舍的安全設施是否完善，若在外租房，適度關切教育人員居住品質與周遭環境安全；也應檢視宿舍是否年久失修。

教育處長翁書敏表示，縣府每年編列縣預算或爭取中央經費，不遺餘力改善宿舍硬體設施，提供老師更優質且安全的住宿環境。