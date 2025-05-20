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憂三峽重大車禍重演 基市議員籲學區增設路阻

中央社／ 基隆20日電
基隆市議員今天在議會要求基隆市府全面盤點學校周邊交通設施，並建議增設路阻石柱。圖／陳冠羽提供
基隆市議員今天在議會要求基隆市府全面盤點學校周邊交通設施，並建議增設路阻石柱。圖／陳冠羽提供

新北市三峽北大國小外昨天發生重大車禍，造成3死12傷，基隆議員今天在議會要求基隆市府全面盤點學校周邊交通設施，並建議增設路阻石柱；市府教育處表示，會納入評估。

無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，新竹縣政府最早推動通學區紅色大標線，讓駕駛明瞭已進入學區，限速要降到時速30公里，甚至針對違規超速加強罰鍰；台北市政府也在通學區劃設黃色棋格，提醒駕駛要禮讓行人

陳冠羽表示，三峽北大國小外發生重大車禍，學校前方是一條筆直道路，與基隆市許多學校前道路相似，希望市府在學校的150公尺至500公尺內標示出學區範圍，並透過減速平台、減速彎、減速標線，藉此影響用路人駕駛行徑，也提醒用路人要減速注意行人。

民進黨基隆市議員張之豪指出，三峽車禍悲劇令人感到悲傷，建議市府在通學步道附近的重大路口，增設路阻石柱，讓學童上下學路途能少一點擔憂、多一分保障。

基隆市政府交通處長陳耀川指出，市府持續施作學區步道，關於周邊路口號誌、標線、警告標誌和速限等，會與警察局、教育處討論加強執法和改善設施，昨天看到三峽車禍畫面令他怵目驚心，會盡快規劃，預防類似事件在基隆發生。

市府教育處表示，市府已爭取到中央補助，編列總經費新台幣1.2億元，規劃在全市7區共14處通學步道，針對人行道路面改善、劃設家長停等區、學生與車流動線調整等面向改善，讓學童通學的路上能夠更安全。

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