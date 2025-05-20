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台東熱氣球嘉年華7/5登場 首波繫留票開賣

中央社／ 台東縣20日電
台東國際熱氣球嘉年華活動將於7月5日登場。圖／中央社
台東國際熱氣球嘉年華活動將於7月5日登場。圖／中央社

台東暑假熱門的國際熱氣球嘉年華活動，繫留體驗票今天開始網路預約7月份場次，27日將開放預約8月份場次，活動總計76場共9120個名額。

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日在台東鹿野高台展開，今年迎接15週年里程碑，台東縣政府特別邀請國際IP「哆啦A夢」以全新造型熱氣球亮相登場。

主辦的台東縣政府交通及觀光發展處處長卜敏正今天告訴中央社記者，熱氣球繫留體驗線上預約依搭乘月份分為兩階段購票，第一階段今天中午12時開放預約7月份場次，第2階段於27日中午12時開放預約8月份場次，活動總計76場，每場開放120張，共9120位名額。

交觀處表示，平日票價（週一至週四）每張新台幣550元，假日票價（週五至週日）每張650元，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張；繫留搭乘體驗以標準熱氣球為主，哆啦A夢熱氣球僅供展示。

熱氣球繫留體驗規劃上午場清晨5時30分至7時、下午場下午5時至晚上6時30分，今年購票須留意每週二為活動公休日、7月5日開幕日只有下午場次，光雕音樂會日 （7月6、17、31日及8月14、21日）下午場次僅開放現場售票，提醒民眾提早規劃行程，以免向隅。

除了熱氣球繫留體驗票預購，今天也同步開賣結合交通與旅宿的「自由行套票」，一次打包來回交通（環島之星+華信航空）、台東旅宿與繫留體驗票，每人4990元起，為留宿台東旅客提供更便利選擇，更多預約繫留資訊可參閱線上預約平台網站。

熱氣球嘉年華 哆啦A夢 台東

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