基隆嶼落雷感電釀2傷 市府研擬禁登島氣象標準

基隆嶼18日下起大雨伴隨閃電，2名遊客在島上的基隆島燈塔時，疑落雷感電受傷，所幸都已出院。基隆市政府產業發展處今天表示，將研擬若氣象資訊達到一定標準時禁止登島。

張姓男子（43歲）和文姓女子（67歲）18日下午1時，參加基隆嶼3合1（登島、登塔、繞島）行程時，島上下起大雨和打雷，2人約下午2時55分，在燈塔周邊疑落雷感電受傷。

張男左手灼傷且因跌倒右手骨裂，文女也因感電手部麻木，並受到驚嚇跌倒右手肘擦傷，所幸文女在醫院觀察一夜後，沒有不適已出院，張男右手骨裂經縫合傷口後上石膏後也已出院。

市府產發處長蔡馥嚀上午受訪表示，基隆嶼地勢較特殊，位於空曠海域較高處，周邊沒有其他高點，未來一旦對流雲系較強時，市府會通知業者盡快將遊客帶離雷雨區，不要再往高處走。

蔡馥嚀說，現今有不少管道可透過科技掌握氣象預報，為因應越來越多的極端氣候，市府除將氣象預報提早通知業者外，並研擬若相關氣象資訊達到一定標準時禁止登島。