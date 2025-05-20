520結婚登記日好熱門 宜蘭縣暖送「愛情ㄟ限時批」

今天5月20日，不少民眾特地選在諧音我愛你的520登記結婚。宜蘭縣各戶政事務所今起提供「愛情ㄟ限時批」給登記成婚的新人，每套12張客製化明信片不只12鄉鎮市美景，現場還有拍照服務，新人可立即寄出喜訊，與親友分享人生最重要時刻。

去年520結婚的新人，縣府贈送一份以雷射木雕技術製作的「幸福門牌」，刻印新人合照、結婚日期及吉祥路名，共有94對新人登記；2023年有38對新人在520登記結婚，2022年則有139對。縣府分析，這與民眾挑選「好日子」有關。

今年縣府特別製作「愛情ㄟ限時批」明信片，正面印有新人甜蜜合照、愛的宣言，並留有簽名處，背面則有手繪12鄉鎮市特色，包含頭城蘭陽博物館、礁溪抹茶山、員山雙連埤、三星安農溪、大同太平山蹦蹦車等美景，每套12張。

民政處表示，今天起前往12鄉鎮市戶政事務所登記結婚的新人，即可獲得這份獨有、客製化的紀念套組，限量365套，送完為止。各戶政事務所受理時，會為新人拍照並將合照彩色印刷在12張明信片正面，新人也可立即簽名、寫下日期再寄給親友，讓幸福從宜蘭出發。

縣府提到，「愛情ㄟ限時批」延伸設計客製化結婚書約，歡迎新人至各戶政事務所索取或宜蘭縣政府民政處網站下載喜愛的書約，在完成證人簽名後，攜至戶政事務所辦理結婚登記。