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女師遇害花蓮教師組織籲提升住宿安全 縣府編預算改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮教師組織呼籲花蓮縣府重視隻身教師住宿安全問題，縣府教育處翁書敏表示，每年都有編列預算與爭取經費，改善宿舍設施，提供安全居住環境。記者王思慧／攝影
花蓮教師組織呼籲花蓮縣府重視隻身教師住宿安全問題，縣府教育處翁書敏表示，每年都有編列預算與爭取經費，改善宿舍設施，提供安全居住環境。記者王思慧／攝影

花蓮某國中女教師在鄉召會宿舍遭人入侵遇害，花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會、花蓮縣教育產業工會聯合發聲，呼籲縣府重視隻身教師住宿安全問題。縣府教育處表示，目前入住宿舍教職員有656人，每年都有編列預算與爭取經費，改善宿舍設施，提供安全居住環境。

教師會、教師工會與教育產業工會表示，花蓮幅員遼闊，願意隻身到花蓮擔任教師奉獻教育的不在少數，但學校教師宿舍面臨年久失修問題，包括漏水、牆壁油漆剝落等，教師組織就在最近一年裡，接獲會員投訴教師宿舍維修，必須自掏腰包不合理情事。

教師組織幹部曾在4月底某日傍晚，到某國小送文件，當時全校教室、辦公室門窗緊閉，只有教師宿舍有亮燈；當幹部敲門要遞交文件，給在宿舍裡的隻身女教師時，女教師擔心幹部是歹徒，只能催促幹部盡速離開。

教師會、教師工會與教育產業工會呼籲，縣府全面檢視各級學校教師職務宿舍、北中南區教師集中宿舍的安全設施是否完善，若在外租房，教育處是否適度關切教育人員居住品質與周遭環境安全；也應檢視宿舍是否年久失修，需盤點改善，並能在網路上公告各學校職務宿舍管理要點。

教育處長翁書敏表示，全縣有77所學校配置教職員宿舍，共有861房間，目前入住總人數為656人。教育處與學校一直都有關心教師住宿環境，縣府每年也會編列縣預算或爭取中央經費，不遺餘力改善宿舍硬體設施，提供老師更優質且安全的住宿環境。

翁書敏說，關心跟支持外地教師到花蓮服務，教育處與學校責無旁貸，老師住的安心、住宿品質好，才能有更好的教學品質，回饋到孩子學習成效上，這部分是縣府持續努力的方向。

花蓮 教師 宿舍

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