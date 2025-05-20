快訊

高齡者換照是虛幻的安全保障 醫揭關鍵：反而讓長者更敢上路

50歲後你能輕鬆打開果醬蓋嗎？這個動作是「能否長壽」重要指標

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

台東南迴線21日起連3天交通大執法 保障行人安全

中央社／ 台東縣20日電

新北市三峽區昨日發生重大車禍，造成3死、12傷。大武警分局今日上午表示，為保障行人安全，將針對未停讓等7項重大交通違規自21日起連3天於台東南迴線執行交通大執法

大武警分局第4組巡官鄭能義上午告訴中央社記者，昨天新北市三峽區發生行人遭自小客車衝撞導致多人死傷，為營造良好用路環境、維護交通秩序，並保障用路人生命財產安全，大武警分局將於21日至23日，實施為期3天的「交通大執法」專案勤務。

他說，這次專案勤務將針對「行人違規、超速、無號誌路口未停讓、轉彎未依規定、酒後駕車、無照駕駛及未繫安全帶」等7項重大交通違規行為加強執法。警方也將持續妥適編排、規劃巡邏與路檢站勤務，提升見警率與執法強度，展現維護交通秩序的決心。

鄭能義指出，執法期間將嚴格查緝各類違規行為，呼籲用路人勿心存僥倖，確實遵守交通規則，以保障自身及他人安全。

行人 大執法

延伸閱讀

新北市三峽區車禍事故 國泰人壽成立專案小組提供協助

新北市重大車禍釀3死12傷 邱泰源越洋要求全力救治孩童

三峽重大車禍 衛福部：急救資源充足、持續關注需求

新北三峽重大車禍釀多人死傷 衛福部設專案關注醫院需求

相關新聞

頭城鼓勵設籍學子 應屆考上大學發獎金

宜蘭頭城鎮公所昨宣布凡設籍鎮內的高中職應屆畢業生，考上大學就有1萬元或5000千元獎勵金，全縣各鄉鎮市都有各種不同福利獎...

「愛妳愛我~我愛你」台東新人搶今天登記結婚

今天2025年5月20日，諧音是「愛妳愛我~我愛你」，台東市戶政事務所一早就有新人特別選在今天登記結婚，戶政所人員致贈康...

狠批綠營寄生議會！基市藍營揭「三大罪狀」：只為擴張權力

賴清德總統明天就職一周年，國民黨基隆市黨部和市議會黨團今天在議會廣場，高喊口號、按鳴氣笛喇叭，表達對綠營執政、問政的不滿...

釋憲成功多給宜蘭128億？吳宗憲批綠議員胡說八道：不是笨就是壞

中央扣留原本該給宜蘭的一般補助款25.5億元，暫緩撥補，民進黨議員今表示，待立院民進黨團提出釋憲若成功，中央必須撥補，若...

中央緩撥近39億經費 徐榛蔚：勿轉嫁地方財政負擔

花蓮縣議會今天召開第20屆第5次定期大會，縣長徐榛蔚下午在施政報告時表示，各縣市政府陸續收到行政院緩撥經費的消息，截至6...

基市社區繳費3年等不到改善 林沛祥促水公司加快腳步

基隆市大慶大城社區民眾，長年受高地供水不穩所苦。立委林沛祥今邀相關單位會勘，自來公司表示，中央高地供水補助工程因管線涉及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。