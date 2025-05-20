「愛妳愛我~我愛你」台東新人搶今天登記結婚

今天2025年5月20日，諧音是「愛妳愛我~我愛你」，台東市戶政事務所一早就有新人特別選在今天登記結婚，戶政所人員致贈康乃馨，縣府民政處長林宏義也致贈小禮物，祝福新人永浴愛河，希望新婚夫婦「增產報國」，增加台東人口。

台東戶政事務所今天舉辦「讓愛永流傳，母親節及520暨戶政業務宣導活動」，發放象徵愛與感恩的康乃馨給洽公民眾，若是今天登記結婚的新人還能獲得一份精美紀念禮物。

上午9點不到，台東戶政所已經有兩對新人登記結婚。陳姓新人說，他與妻子交往超過4年，昨天宴客，特別選在今天（我愛你）登記結婚，感謝大家祝福。

民政處長林宏義贈送「對杯」給新人，他表示，今早到戶政所祝福新人新婚愉快，同時也向他們說明台東新生兒補助好康措施，生小孩第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元補助，希望新婚夫婦快點「增產報國」，平日多溝通、不要吵架。