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旗袍愛心協會捐贈QCPR多功能訓練模型 助提升救護品質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供
基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供

基隆旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，配發信二分隊供緊急救護訓練使用。消防局今天表示，這具模型有助提升隊員救護技能，提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的市民。

消防局昨天在消防局辦理捐贈儀式，由旗袍愛心協會理事長連淑慧代表捐贈，消防局長游家懿代表受贈後，回贈基隆市政府感謝狀及消防寶寶紀念品，表達對協會成員的謝意。

基隆市旗袍愛心協會由充滿愛心、關懷社會弱勢的婦女組成，宗旨在以旗袍會友，推廣旗袍文化，熱心服務人群，扶助弱勢團體，幫助貧困兒童及家庭為目的。2009年成立至今，投入各項公益捐贈活動。

連淑慧表示，平日除了個案關懷照顧、寒冬送暖，2014年曾捐贈復康小巴士給市府，2017年捐贈教學用AED給消防局，去年捐贈油壓式診療床2張，提供基隆八堵台灣礦工醫院嘉惠病患。

連淑慧說，得得消防局緊急救護訓練需求後，協會捐贈QCPR全身安妮1組，希望有助強化警消及義消救護訓練，提升第一線救護人員救護技術及緊急救護的效能。

游家懿感謝基隆市旗袍愛心協會的慷慨與愛心，協會捐贈的成人QCPR全身安妮訓練模型，訓練時可透過手機或平板電腦，即時回饋學員CPR操作的壓胸深度、速率、回彈及持續按壓時間比率等相關數據，符合「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」高品質CPR的要求，藉此提升學員訓練操作品質。

消防局指出，這套訓練模型也能針對呼吸道處置加強訓練，如口咽、鼻咽、LMA等，對強化消防同仁與義消夥伴的急救技能助益良多，進而提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的市民。

基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供
基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供
基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供
基隆市旗袍愛心協會捐贈成人QCPR全身安妮多功能訓練模型給基隆市消防局，有助提升到院前緊急救護品質，服務更多需要緊急救護的民眾。圖／基隆市消防局提供

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