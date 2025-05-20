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頭城鼓勵設籍學子 應屆考上大學發獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣頭城鎮公所鼓勵孩子們勇敢逐夢，只要考上大學提出申請合格就頒發獎勵金。圖／鎮公所提供
宜蘭縣頭城鎮公所鼓勵孩子們勇敢逐夢，只要考上大學提出申請合格就頒發獎勵金。圖／鎮公所提供

宜蘭頭城鎮公所昨宣布凡設籍鎮內的高中職應屆畢業生，考上大學就有1萬元或5000千元獎勵金，全縣各鄉鎮市都有各種不同福利獎助，唯有頭城鎮率先推出高中職畢業生考上大學的獎勵措施，盼培育更多優秀人才。

頭城鎮公所鼓勵青年學子勇敢逐夢，昨說明請領獎勵金資格，申請高中職生須在頭城鎮設有戶籍，至少滿5年以上，未中途遷出或重新設籍，且當年應屆畢業生已完成註冊入學手續者，才符合申請獎勵金資格。

根據考取的公私立大學，獎勵金額有所不同，錄取國立大學院校可獲得1萬元獎勵金，錄取私立大學院校是5000元獎勵金。

鎮長蔡文益表示，上大學是很多人的人生夢想，對考取大學的鎮內高中職畢業生給予補助，盼減輕父母的經濟負擔，也給年輕人一分祝福。

頭城鎮民代表林錦梅、多名里長都表示認同這項鼓勵學子升學措施，盼培育更多優秀人才來回饋故鄉。

高中生 宜蘭

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