狠批綠營寄生議會！基市藍營揭「三大罪狀」：只為擴張權力

賴清德總統明天就職一周年，國民黨基隆市黨部和市議會黨團今天在議會廣場，高喊口號、按鳴氣笛喇叭，表達對綠營執政、問政的不滿，指民進黨在基隆犯下治國無能、綠色恐怖、寄生議會三大罪狀，請基隆人覺醒，讓治國無能、綠色恐怖的賴清德總統下台，讓寄生議會的民進黨議員滾出議會。

國民黨多名市議員和基隆市黨部人員，今天傍晚在市議會廣場集會，細數對綠營執政缺失。藍營指出，民進黨治國無能之處，在基隆捷運計畫展露無遺，民進黨在中央、地方都執政時期，竟未能展現應有的決斷力與執行力，直到基隆市長謝國樑上市才露出曙光，但中央跟地方對於路線規畫、經費分攤等問題爭執不休。

除了捷運，藍營認為最能體現民進黨在基隆治理無能的，莫過於基隆東岸商場爭議，這起事件不僅暴露前市長林右昌處理市產諸多疑點，更讓市民質疑民進黨是否將市產視為禁臠，能夠隨意處置，也讓市民對民進黨執政的清廉度產生嚴重質疑。

綠色恐怖，司法不公也是藍營人士口中，「民進黨在基隆伸出的權力黑手」，因為在基隆，民進黨將司法系統視為其打擊異己、鞏固權力的工具。近期針對民進黨議員的罷免案，傳出諸多爭議。不僅有罷免案領銜人遭到約談並被羈押，甚至將矛頭指向基隆市黨部前主委。這些事件的發生，讓市民不禁質疑，司法是否已經淪為政治鬥爭的工具，而不再是守護正義的最後一道防線。

藍營也批評民進黨在基隆市議會占有一席之地，然而這些民意代表往往將黨派利益置於市民福祉之上，將議會作為其政治鬥爭的舞台，而非為基隆市民發聲的殿堂。他們對於有利於基隆發展的政策，若非由其主導，往往採取杯葛、反對的態度，只為了凸顯自身的存在感，並非真正為市民的利益著想。