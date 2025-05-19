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釋憲成功多給宜蘭128億？吳宗憲批綠議員胡說八道：不是笨就是壞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲立委批評綠營議員身為民代要用功，一般性補助款是法定預算，不能刪除，這是基本知識，竟還「竹篙湊菜刀」，拿明年的統籌分配款來抵掉今年少拿的一般性補助款，兩個是不同年度的錢，可以這樣抵？這不是笨就是壞。本報資料照
吳宗憲立委批評綠營議員身為民代要用功，一般性補助款是法定預算，不能刪除，這是基本知識，竟還「竹篙湊菜刀」，拿明年的統籌分配款來抵掉今年少拿的一般性補助款，兩個是不同年度的錢，可以這樣抵？這不是笨就是壞。本報資料照

中央扣留原本該給宜蘭的一般補助款25.5億元，暫緩撥補，民進黨議員今表示，待立院民進黨團提出釋憲若成功，中央必須撥補，若不成功將依新財劃法多補128億給宜蘭，比原預算增102.5億。立委吳宗憲批綠胡說八道，拿不同年度預算「竹篙湊菜刀」，不是笨就是壞；國民黨議員說，一般性補助款是法定預算不能刪，這是基本知識。

宜蘭年度預算因中央扣留短少補助25.5億元，影響教育社會福利等支出，引爆軒然大波。民進黨縣議員林麗、陳文昌及呂惠卿今天開記者會，指出藍白立委大刪（含統刪3%）中央政府總預算，造成中央無法依原計劃補助，立法院民進黨團正提出總預算及新財劃法釋憲。

林麗等人說，若釋憲成功，中央依照原預算撥補，若不成功中央將依照新通過的財劃法規定多補128億給宜蘭，由於藍白立委胡搞，國家財政動盪，盼縣政府冷靜以對，期待吳宗憲等國民黨立委不要顛倒是非，一手刪預算，一手逼中央給錢，「放鬼也你、捉鬼也你」。

吳宗憲反批綠營議員，身為民代要用功，一般性補助款是法定預算，不能刪除，這是基本知識，竟還「竹篙湊菜刀」，拿明年的統籌分配款來抵掉今年少拿的一般性補助款，兩個是不同年度的錢，可以這樣抵？又不是跟鄰居借錢去還債，請先搞懂規定再來批判。

吳宗憲說，以前只看過為地方爭取更多預算的民代，第一次看到還要退錢給中央的議員，果然是「綠色價值的新奇」，如果連預算制度及預算法都搞不懂，卻只會造謠，損害縣民權益，有負選民所託。

國民黨議員林義剛、黃琤婷、楊弘旻、陳鴻禧、游吉祥及沈志弘開記者會回嗆，今年中央政府總預算2兆8519億元創歷史新高，比去年多1628億元，中央厚顏無恥說「錢不夠」，主計總處粗暴刪減全國一般性補助款27%、高達636億元。

林義剛等人說，依財政收支劃分法規定，中央給地方的一般性補助款不得低於前一年數額，且依法不能刪，現在不僅刪了，還砍得毫不手軟，宜蘭今年一般性補助款被砍25.5億元，比去年還少22.5億元，竟看不到綠營民代為宜蘭人發聲，反而附和中央、支持刪除，讓人痛心。

黃琤婷說，立法院是刪整體預算3%，中央可以從宣傳預算、政務官業務費等項目調整歲出，竟是砍掉補助款來由地方扛責，漠視人民福祉，民進黨當家不負責，才是「做賊喊抓賊」。

宜蘭可能減少中央的一般性補助款25.5億元，國民黨議員林義剛、黃琤婷、楊弘旻、陳鴻禧、游吉祥及沈志弘召開記者會批評，從中央到地方竟看不到綠營民代為宜蘭人發聲，反而附和中央、支持刪除，讓人痛心。圖／國民黨團提供
宜蘭可能減少中央的一般性補助款25.5億元，國民黨議員林義剛、黃琤婷、楊弘旻、陳鴻禧、游吉祥及沈志弘召開記者會批評，從中央到地方竟看不到綠營民代為宜蘭人發聲，反而附和中央、支持刪除，讓人痛心。圖／國民黨團提供
民進黨縣議員林麗、陳文昌及呂惠卿開記者會，批藍白立委大刪中央政府總預算，造成中央無法依照原計劃補助地方，藍白立委一手刪預算，一手逼中央給錢，放鬼也你、捉鬼也你。記者戴永華／攝影
民進黨縣議員林麗、陳文昌及呂惠卿開記者會，批藍白立委大刪中央政府總預算，造成中央無法依照原計劃補助地方，藍白立委一手刪預算，一手逼中央給錢，放鬼也你、捉鬼也你。記者戴永華／攝影

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