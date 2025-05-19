中央緩撥近39億經費 徐榛蔚：勿轉嫁地方財政負擔

花蓮縣議會今天召開第20屆第5次定期大會，縣長徐榛蔚下午在施政報告時表示，各縣市政府陸續收到行政院緩撥經費的消息，截至6日止，花蓮被緩撥的金額達38.9億元，認為行政院不應將立法院授權刪減的636億預算，轉嫁給地方負擔。

徐榛蔚指出，近期得知各縣市陸續傳出受到行政院緩撥影響的訊息，統籌款、補助款緩撥金額都是數十億元起跳，花蓮受到緩撥的金額為38.9億元，包括統籌分配稅款5.2億元、一般行補助款26.5億元，以及計畫行補助款7.2億元，相信之後累積更多。

徐榛蔚說，立法院授權給行政院自行刪減636億元，行政院卻轉嫁給地方政府負擔，認為中央拿地方預算補缺口，像是買臭雞蛋、口罩、疫苗等不清不楚的帳，還有護照每年6000萬元管理費，行政院卻透過扣除地方補助的方式，將全部財政壓力轉嫁地方，對花蓮及各縣市建設衝擊甚鉅，令人遺憾。

另外，徐榛蔚提及礦石稅時表示，縣議會是立法機關，縣府是行政機關，依據通過結果及財政部、內政部的支持下依法徵收礦石稅，強調「花蓮縣政府依法行政」，現在中央緩撥近39億元，府會應更團結，成為「花蓮隊」，支持立法院三讀通過的財政收支劃分法修正案，打造更美好的花蓮。