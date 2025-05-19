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基市社區繳費3年等不到改善 林沛祥促水公司加快腳步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供

基隆市大慶大城社區民眾，長年受高地供水不穩所苦。立委林沛祥今邀相關單位會勘，自來公司表示，中央高地供水補助工程因管線涉及私人土地，進度受阻，決定重新規畫路線，採原有管線進行改善工程，降低施工難度，解決供水不穩定的問題。

中央補助高地社區改善自來水供水條件，中山區大慶大城社區自來水管線老舊，社區民眾3年前就繳費，配合中央補助施工改善，但遲遲未見動工，居民心中有怨並充滿疑慮。

林沛祥今邀自來水公司第1區管理處、基市府交通處、工務處和中山區公所，以及市議員宋瑋莉、郭美秀和當地和慶里長陳嘉和會勘，聽取水公司說明更新計畫。

水公司第1區管理處表示，配合中央補助大慶大城社區辦理高地供水改善後工程，最後階段因供水管線涉及私人土地，導致工程推進受阻。現在已重新規畫路線，決定採用原有管線路徑施工，無須穿越私人土地，將可大幅簡化施工難度，預計6月初施作，早日解決高低供水品質不穩定的問題。

林沛祥表示，高地供水問題一直是他高度關注的議題，沒有穩定乾淨的水源，就無法提升民眾的生活品質。在安全的前提下，請自來水公司沿用符合年限的供水管線與加壓站進行銜接。後續也會與自來水公司第1區管理處研議，擴大推動大武崙等地區的自來水管線汰換計畫，讓更多居民享有更穩定、安全的供水服務。

宋瑋莉和郭美秀感謝林沛祥出面協調，解決大慶大城社區用水問題，讓民眾不再為夏日可能缺水煩惱，生活品質有了實質改善。

基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今邀相關單位會勘大慶大城社區供水改善工程，自來公司表示，已決定重新規畫路線，不再經過私人土地，解決供水不穩定的問題。圖／林沛祥服務處提供

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