交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

花蓮地區18日下起強降雨，和仁-崇德河水湍急，土石泥流淹過軌道，雨勢過後留下許多落石泥沙，為使花東地區交通不中斷，交通部啟動「運具聯防」，花東3小時疏運SOP順利運作。交通部長陳世凱19日在社群平台發文，感謝第一線的交通隊夥伴，「在這場與時間賽跑的夜晚，讓花蓮不成為孤島」。

交通部18日啟動「運具聯防機制」，整合鐵路、公路、航空及海運等運輸能量，協助旅客安全返家。陳世凱表示，各單位立即展現跨運具調度應變效能，除了臺鐵在第一時間內成立一級應變小組，調度客運接駁、高鐵深夜增開2班次全自由座列車，協助旅客順利銜接。

陳世凱指出，公路局立即調派20輛遊覽車執行接駁任務，合計加開34車次，運送超過1,000人次旅客往返新城站與和平站，確保乘客旅途不中斷。也立即聯繫立榮航空要求增開班次，今早加開「台北-花蓮」雙向各1架次，協助清晨通勤疏運；海運由新臺馬輪及綠島之星二號船舶備援。

而臺鐵工程人員，也在風雨中徹夜搶修，力拚雙向通車。陳世凱透露，19日凌晨雨勢漸弱，臺鐵工程人員從深夜施工至清晨5時，終於完成「和平-新城」臨時搶通，並安排柴油列車支援運行無電路段，確保花蓮交通不中斷。

陳世凱最後感謝所有旅客的耐心與配合，並向所有第一線交通隊同仁致上最高敬意。在跨單位聯手應變下，成功實現花東3小時啟動疏運SOP，交通部將持續守護每一位用路人的安全，確保災時不中斷、旅途有保障。