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基隆醫院護理之家疥瘡群聚 部基：依規定通報

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
衛福部基隆醫院附設護理之家發生疥瘡群聚事件，部基成立緊急處理小組，提升防治作為。圖／聯合報系資料照片
衛福部基隆醫院附設護理之家發生疥瘡群聚事件，部基成立緊急處理小組，提升防治作為。圖／聯合報系資料照片

衛福部基隆醫院附設護理之家發生疥瘡群聚事件，有人質疑延誤通報及處置，讓其他人蒙受感染風險。院方表示，4名個案都有依傳染病規定通報，事後已成立緊急處理小組，提升防治作為，密切監測住民、工作人員及主要陪伴者，防範感染擴散。

本報接獲投訴指，部基附設護理之家「爆發大規模疥瘡傳染」，4月初就懷疑有人在護理之家交互感染疥瘡，並在4月底證實，護家卻不回報上級，直到5月初才通報，部基感控團隊遲至5月8日才介入。

部基回應，護理之家有住民19人，工作人員22人，總共41人。前3名感染疥瘡住民分別在4月11日、5月2日和5月8日確診，有進行個案通報。5月8日在傳染病系統通報發生疑似疥瘡群聚感染事件，12日新增1名住民確診，合計4人。

部基指出，發現住戶皮膚有紅疹情形，會請家屬帶住民就醫。前3名確診住民表現症狀不一，因居住不同房室，先前多次至院內外皮膚科就醫，未能確定診斷出疥瘡。後來陸續確診，有依規定通報，並採取隔離、用藥，高風險對象有預防性投藥。

衛生局長張賢政說，5月12日請外部委員至部基護理之家，進行「機構無預警感染管制查核」，查核結果尚符合規定，護家已針對住民及工作人員採行相關治療及預防措施。

張賢政指出，機構發現疥瘡個案應24小時內通報，部基護理之家4起個案都在確定診斷24小時內完成通報。3天內如連續通報3人，系統會警示並發送通知給衛政單位進行調查。

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