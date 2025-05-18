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遭指爆大規模疥瘡傳染 基隆醫院：均按流程未隱匿

中央社／ 基隆18日電

有民眾指衛福部基隆醫院「爆發大規模疥瘡傳染」卻延誤處置。基隆醫院表示，截至5月8日累計症狀通報共3名，12日新增1名，非謠傳大規模或隱匿不報，均按流程辦理且穩定控管中。

聯合報接獲投訴，指稱衛生福利部基隆醫院附設護理之家「爆發大規模疥瘡傳染」，4月初就懷疑有人在護理之家交互感染疥瘡，並在4月底證實，但到這時候護理之家還不回報上級，一直到5月初才通報，基隆醫院感控團隊遲至5月8日才介入。

基隆醫院指出，護理之家有3名住民，分別於4月11日、5月2日、5月8日確立疥瘡診斷及進行個案通報，並於5月8日系統通報衛生福利部疾病管制署及基隆市衛生局，疑似有疥瘡群聚感染事件。

基隆醫院表示，護理之家住民19名，工作人員22名，總共41名，此案截至5月8日通報當天，累計症狀通報共3名，後於5月12日新增1名，總計4名。

基隆醫院指出，前3名確診疥瘡住民，表現症狀不一，居住不同房室，加上均曾多次至院內外皮膚科就醫，都未能確立診斷出疥瘡，3名住民在4月11日、5月2日、5月8日確立診斷，除均依規定完成個別系統通報外，也將確診疥瘡住民單獨住房隔離，並依醫師指示用藥等防治作為。

基隆醫院指出，5月9日並由感染管制室召開專案會議，成立緊急處理小組，除原有防治作為外，並提升防治規模，例如全體住民暫停團體活動，暫停使用公共浴室，改採擦澡方式，並暫停訪客探視1週等。

基隆醫院表示，此案並非如謠傳有大規模或隱匿不報情形，一切均按標準作業流程辦理，目前均在穩定預防控管中，感染管制室將持續監測，並落實管理及定期召開會議追蹤。

基隆 確診 衛生局

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