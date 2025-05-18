日本3大古泉之一白浜町長率隊訪台 首站拜會礁溪鄉長觀光交流

中日向來關係友好，日本和歌山縣白浜町與宜蘭礁溪鄉以溫泉帶動觀光而聞名，雙方早年簽下協定書，互惠交流，最近白浜町長大江康弘帶領日本議員等友人近20餘人訪台，第一站就來到礁溪鄉拜會鄉長張永德，此行預計停留到22日離台，也排定將拜會副總統蕭美琴等人。

宜蘭縣的礁溪溫泉與和歌山縣的白浜溫泉同處於黑潮洋流環帶，雙方溫泉協會曾在民國102年簽定「黑潮洋流結緣之溫泉合作協定書」，多年維持良好互動，尤其疫情過後國人赴日旅遊頻繁。日方友人此行包括白浜町長大江康弘、長野莊一議員、白浜觀光協會會長新藤正悟、九度山町副町長三浦和德、前田彥尚議員、高野町副町長南木芳亮、中前好史議長等近20人昨包機來台，首站拜訪礁溪鄉，礁溪溫泉觀光發展協會預計今年9月赴日拜會。

張永德表示，「白浜」與「礁溪」都是著名溫泉區，雙方因黑潮洋流之緣而締約結盟，持續透過文化、觀光等面向展開交流合作，此次日本代表團的蒞臨，意義非凡，展現雙方高度重視及台日友誼，盼增加觀光及文化等國際交流活動，共同帶動繁榮發展。

拜會過程中，雙方就溫泉觀光產業、文化節慶、景區維護等議題進行互動，礁溪特別介紹礁溪溫泉的特色、燈花季等大型活動亮點，連續三屆榮獲交通部觀光署「台灣好湯-十泉十美」金獎等成果，期待未來有更多實質合作機會。

日本和歌山縣「白浜溫泉」為日本三大古泉之一；九度山町每年舉辦「真田祭」，活動吸引許多歷史迷前往朝聖；高野町則被日本森林浴學會列為「森林浴基地」，是結合文化與自然的觀光亮點，町長等人也歡迎台灣的朋友造訪。