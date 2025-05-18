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日本3大古泉之一白浜町長率隊訪台 首站拜會礁溪鄉長觀光交流

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉長張永德歡迎白浜町長大江康弘等友人來訪，互贈紀念小物。圖／鄉公所提供
礁溪鄉長張永德歡迎白浜町長大江康弘等友人來訪，互贈紀念小物。圖／鄉公所提供

中日向來關係友好，日本和歌山縣白浜町與宜蘭礁溪鄉以溫泉帶動觀光而聞名，雙方早年簽下協定書，互惠交流，最近白浜町長大江康弘帶領日本議員等友人近20餘人訪台，第一站就來到礁溪鄉拜會鄉長張永德，此行預計停留到22日離台，也排定將拜會副總統蕭美琴等人。

宜蘭縣的礁溪溫泉與和歌山縣的白浜溫泉同處於黑潮洋流環帶，雙方溫泉協會曾在民國102年簽定「黑潮洋流結緣之溫泉合作協定書」，多年維持良好互動，尤其疫情過後國人赴日旅遊頻繁。日方友人此行包括白浜町長大江康弘、長野莊一議員、白浜觀光協會會長新藤正悟、九度山町副町長三浦和德、前田彥尚議員、高野町副町長南木芳亮、中前好史議長等近20人昨包機來台，首站拜訪礁溪鄉，礁溪溫泉觀光發展協會預計今年9月赴日拜會。

張永德表示，「白浜」與「礁溪」都是著名溫泉區，雙方因黑潮洋流之緣而締約結盟，持續透過文化、觀光等面向展開交流合作，此次日本代表團的蒞臨，意義非凡，展現雙方高度重視及台日友誼，盼增加觀光及文化等國際交流活動，共同帶動繁榮發展。

拜會過程中，雙方就溫泉觀光產業、文化節慶、景區維護等議題進行互動，礁溪特別介紹礁溪溫泉的特色、燈花季等大型活動亮點，連續三屆榮獲交通部觀光署「台灣好湯-十泉十美」金獎等成果，期待未來有更多實質合作機會。

日本和歌山縣「白浜溫泉」為日本三大古泉之一；九度山町每年舉辦「真田祭」，活動吸引許多歷史迷前往朝聖；高野町則被日本森林浴學會列為「森林浴基地」，是結合文化與自然的觀光亮點，町長等人也歡迎台灣的朋友造訪。

礁溪鄉公所近年努力行銷觀光，旅遊景點介紹影片採用中英、中日或中韓等不同文字語言製播，提升國際能見度，也讓更多遊客認識亮麗美好的礁溪；此次交流為礁溪鄉與日本白浜町開啟台日之間的觀光、文化合作的契機，礁溪鄉公所將持續以溫泉為核心，拓展國際視野，與國際觀光接軌。

日方友人感謝台灣人民在日本遭遇311地震時，伸出援手幫助日本震後重建。圖／鄉公所提供
日方友人感謝台灣人民在日本遭遇311地震時，伸出援手幫助日本震後重建。圖／鄉公所提供
礁溪溫泉觀光發展協會理事長蕭錫鑫（左）表示，該協會預計今年9月赴日拜會。圖／鄉公所提供
礁溪溫泉觀光發展協會理事長蕭錫鑫（左）表示，該協會預計今年9月赴日拜會。圖／鄉公所提供
礁溪鄉長張永德歡迎白浜町長大江康弘等友人來訪，兩人握手寒喧。圖／鄉公所提供
礁溪鄉長張永德歡迎白浜町長大江康弘等友人來訪，兩人握手寒喧。圖／鄉公所提供
日本和歌山縣白浜町長大江康弘帶領日本議員等友人近20餘人訪台，第一站來到礁溪鄉拜會鄉長張永德，雙方在鄉公所前合影，留下歷史見證。記者戴永華／攝影
日本和歌山縣白浜町長大江康弘帶領日本議員等友人近20餘人訪台，第一站來到礁溪鄉拜會鄉長張永德，雙方在鄉公所前合影，留下歷史見證。記者戴永華／攝影
白浜町長大江康弘（右二）代表致詞，白浜與礁溪兩地因為溫泉而友好，盼未來帶動觀光互惠發展。圖／鄉公所提供
白浜町長大江康弘（右二）代表致詞，白浜與礁溪兩地因為溫泉而友好，盼未來帶動觀光互惠發展。圖／鄉公所提供
鄉長張永德歡迎日本友人來訪。圖／鄉公所提供
鄉長張永德歡迎日本友人來訪。圖／鄉公所提供

日本 溫泉 黑潮

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