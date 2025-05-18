部基護理之家疥瘡群聚感染 4住民確診密切監測防擴散

衛生福利部基隆醫院附設護理之家發生疥瘡群聚事件，有人質疑延誤通報及處置，讓其他人蒙受感染風險。院方今天表示，4名個案都有依傳染病規定通報，事後已成立緊急處理小組，提升防治作為，密切監測住民、工作人員及主要陪伴者，防範感染擴散。

聯合報接獲投訴指出，部基附設護理之家「爆發大規模疥瘡傳染」，4月初就懷疑有人在護理之家交互感染疥瘡，並在4月底證實，但到這時候護家還不回報上級，一直到5月初才通報，部基感控團隊遲至5月8日才介入。

部基表示，護理之家有住民19人，工作人員22人，總共41人。前3名感染疥瘡住民分別在4月11日、5月2日和5月8日確診，都有進行個案通報。5月8日在傳染病系統通報發生疑似疥瘡群聚感染事件後，12日新增1名住民確診，合計4人。

部基指出，發現住戶皮膚有紅疹情形，都會請家屬帶住民就醫。前3名確診住民，表現症狀不一，因居住不同房室，先前多次至院內外皮膚科就醫，未能確定診斷出疥瘡。後來陸續確診，都有依規定通報，並採取隔離、用藥，高風險對象預防性投藥（洗液）等相關防治作為。

部基5月9日由感染管制室召開專案會議，成立緊急處理小組，又提升防治作為，全體住民及工作人員進行預防性用藥（外用藥膏），高風險對象給予口服藥物治療及預防，並密切監測住民、工作人員及主要陪伴者，若有出現病徵應儘速告知及就醫評估。

發生疥瘡群聚事件後，部基護理之家全體住民暫停團體活動，暫停使用公共浴室、改採擦澡，改用一次性餐具，避免間接傳播。護家也聯繫全體住民家屬，說明處理情形，並暫停訪客探視至16日。感染管制室並將持續監測護家公共空間環境清潔、被服洗滌及相關防護措施，落實管理及定期會議追蹤。

基隆市衛生局網的信箱5月8日也接獲信件，指部基護理之家發生疑似疥瘡群聚案件，立即在傳染病監視系統通報個案資料，並請護理之家提供補充資料，進行調查。

衛生局長張賢政說，5月12日已請外部委員至部基護理之家，進行「機構無預警感染管制查核」，查核結果尚符合規定，護家已針對住民及工作人員採行相關治療及預防措施，後續將持續督導關注，不定期安排無預警查核。

張賢政指出，機構發現疥瘡個案應24小時內逐一通報，部基護理之家4起個案都在確定診斷24小時內完成通報。3天內如連續通報3人，系統會警示並發送通知給衛政單位進行調查。部基護家疥瘡前3名個案確診時間，未符合系統警示設定，但感謝護家同仁有警覺疑似傳染病群聚，讓護家及衛生局採取因應措施。

張賢政說，疥瘡是傳染性皮膚病，主要症狀是皮膚出疹與嚴重搔癢，傳染途徑為感染到別人的疥蟲而得病。疥蟲肉眼不可見，並因可能與其他皮膚疾病相似，皮膚科醫師有時會需要刮取皮屑，再以顯微鏡檢查，看到疥蟲才能確認。

張賢政表示，通常同一家人或機構共同生活者較易被傳染，衣服、棉被、床單也可以傳染疥蟲，因此受疥蟲感染潛伏的衣物、被單等，兩周內還會傳染他人，患者及親密接觸者都必須接受治療。預防疥瘡傳染除要注重個人清潔衛生外，避免接觸患者的皮膚、衣物及床鋪，患者的房間必須徹底清理。