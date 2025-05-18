影／冒雨聽歌太爽了 台東「東浪嘉年華」吸引3萬人朝聖

「2025東浪嘉年華」連兩天在台東杉原灣海水浴場登場，晚間沙灘音樂會安排14組華語樂壇超強陣容，各地觀眾爆棚、人數創新高，約湧入3萬人，即使下雨粉絲也未離開。歌手蔡健雅演唱結束後大呼「好刺激！」，對於台下的觀眾不離不棄、齊聚雨中狂歡，印象深刻。

「2025東浪嘉年華」是夏季盛事，融合多項沙灘與水域體驗活動，包括SUP龍舟趣味競賽、親子沙雕、風浪板等運動賽事，打造全齡共樂、精彩的夏日海洋慶典，活動免費入場。

昨晚沙灘音樂會更是一大亮點，今年邀請亞洲天后蔡健雅、金曲歌王蛋堡、人氣樂團美秀集團、創作才女魏如萱、搖滾天團TRASH等個人及團體輪番開唱，沙灘上的音樂饗宴熱鬧非凡，雖然下雨也吸引滿滿人潮，許多歌迷淋雨聽歌，沒有離開。

蔡健雅在臉書分享說，她在台東遇上史詩級別的雨，雨越下越大，她繼續唱歌較勁，「在這場磅礡大雨中活出了另一個高度的自己，好刺激」，台下的觀眾不離不棄，在雨中大家一起狂歡，享受音樂帶給我們的生命力。