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新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成，新城老街過了尖峰時間，路上幾乎沒人。記者王思慧／攝影
今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成，新城老街過了尖峰時間，路上幾乎沒人。記者王思慧／攝影

本月30日至6月1日為端午3天連假花蓮縣旅宿住房率低於3成，跟往年相比少約3成。旅宿業者分析，5月需要繳稅，是國旅淡季，且連假期間房價較貴，部分遊客等晚鳥優惠，這幾年通常要等到連假前一周才會陸續有住房訂單。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前假期第一天旅館住房率不到3成5、第2天1成5、收假日不到1成，以往3天連假前2至3周住房率都會超過5成，接近假期則會上升到7至8成，但現在距離連假剩不到2周，平均住房率卻只有2成多，跟往年比起來至少差3成以上。

張琄菡分析，近年國人認為國旅CP值偏低，大多選擇出國旅遊，加上目前旅宿房間及車票數量足夠，旅客不怕訂不到，比較不會選擇預訂，另因連假房價偏高，多數人也在等晚鳥優惠價格。另5月是繳稅季，且近期股市受美國總統川普關稅影響，民眾對國旅興致缺缺。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，從去年地震到現在，假日住房率緩慢恢復，但今年端午連假住房率沒有像往年熱絡，目前只有2至3成，可能與近年民眾訂房習慣改變有關，相信接下來住房率應該會再提升。

林徐則鈾指出，蘇花公路邊坡去年地震後持續不穩，近日花蓮山區時常有午後雷陣雨，遊客可能擔心公路與鐵路因土石流而中斷，影響住房率。

在花蓮暑假住房率部分，目前只有7月第3周豐年祭期間3成多，其他日期未有明顯訂房潮，張琄菡認為，遊客還未訂房原因，可能和縣內暑期活動還沒公布有關，希望縣府盡快宣布暑假活動；林徐則鈾盼中央把大型活動移到花蓮舉辦，提升暑期住房率。

今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成。本報資料照片
今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成。本報資料照片
今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成，新城老街過了尖峰時間，路上幾乎沒人。記者王思慧／攝影
今年端午3天連假，花蓮縣旅宿住房率低於3成，新城老街過了尖峰時間，路上幾乎沒人。記者王思慧／攝影

出國旅遊 端午節 花蓮 連假

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