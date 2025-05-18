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影／罕見白孔雀出現宜蘭員山鄉逛大街 牠有個浪漫名叫「白雪」
宜蘭員山鄉最近出現一隻白孔雀在路上趴趴走，罕見吸睛，掀起民眾熱議，更有人錄下影片貼網。飼主出面表示，白孔雀飛起來很像雪花紛飛 ，像雪從眼前飄過，故把牠取名為「白雪」，也讓牠自在生活，這兩天吸引許多民眾等待捕捉孔雀開屏的畫面。
美麗的白孔雀與與五顏六色的孔雀截然不同，格外純白美麗，由於基因突變，白色孔雀是天生的白色，並非是白化症，由於珍貴稀有，白孔雀在印度的佛教中，代表吉祥福兆。
最近在員山鄉惠好村附近出現一隻美麗的白孔雀經常在路上閒逛，也不大怕生。飼主表示，這隻白孔雀原本沒有名字，牠飛起來很像雪花紛飛，展翅很漂亮優美，像雪花一樣從眼前飄過來，所以就取名為「白雪」，只要放些飼料，牠就會過來吃。
飼主說，白雪原本關在園區飼養，有天突然從小洞跑出去，飼主把小洞補上之後，就再也不進去了，於是就讓他在外自由生活；白雪都在這附近，不會走遠，左鄰右舍都很喜歡白孔雀，還沒聽過有人抱怨牠。
白孔雀必須辦理登記才能畜養，這兩天貼文一出，吸引很多民眾特地來尋找白孔雀的芳蹤。飼主表示，有人特地要等拍牠孔雀開屏的美姿，就當廣結善緣，也希望大家愛護動物。
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