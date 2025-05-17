基隆蚵殼港迎媽祖遶境14里 邱佩琳、童子瑋點燃起馬炮

基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行，祈求風調雨順、地方平安。

蚵殼港14里迎媽祖遶境系列活動陸續登場，媽祖出巡今天從安樂路旁舊麵粉廠停車場出發，現場煙火升空、鼓陣震天，吸引宮廟隊伍與民眾參與，展現地信仰的凝聚力和社區人情味。

邱佩琳與基市府民政處長呂謦煒，童子瑋和多名市議員等地方人士，都到場參與盛會，並與爐主、西華里長陳柏豪、安樂區值年爐主安和里長童意鵬，鎮共同點燃起馬炮，迎請媽祖出巡。

遶境活動路線涵蓋安樂區10個里、中山區4個里，遶境隊伍有陣頭、神轎、八家將，還有媽祖信徒同行，祈求風調雨順、地方平安。安樂區長汪海淙、中山區長許雅紋，也陪同隊伍行進，展現對民俗文化的支持與肯定。