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基隆蚵殼港迎媽祖遶境14里 邱佩琳、童子瑋點燃起馬炮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供

基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行，祈求風調雨順、地方平安。

蚵殼港14里迎媽祖遶境系列活動陸續登場，媽祖出巡今天從安樂路旁舊麵粉廠停車場出發，現場煙火升空、鼓陣震天，吸引宮廟隊伍與民眾參與，展現地信仰的凝聚力和社區人情味。

邱佩琳與基市府民政處長呂謦煒，童子瑋和多名市議員等地方人士，都到場參與盛會，並與爐主、西華里長陳柏豪、安樂區值年爐主安和里長童意鵬，鎮共同點燃起馬炮，迎請媽祖出巡。

遶境活動路線涵蓋安樂區10個里、中山區4個里，遶境隊伍有陣頭、神轎、八家將，還有媽祖信徒同行，祈求風調雨順、地方平安。安樂區長汪海淙、中山區長許雅紋，也陪同隊伍行進，展現對民俗文化的支持與肯定。

邱佩琳表示，蚵殼港媽祖遶境不只是信仰活動，更是凝聚地方感情、傳承文化的美好傳統。看到大家齊心協力、團結一心，真的很感動。市府將繼續協助地方推動宗教與文化觀光，讓更多人認識基隆這塊充滿人文與信仰力量的土地。

基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
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基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供
基隆市「蚵殼港」年度盛事迎媽祖遶境今登場，基隆副市長邱佩琳、市議會議長童子瑋等人共同點燃起馬炮後，媽祖鑾駕出巡全境14個里，不少信徒同行。圖／基市府提供

基隆 媽祖 遶境

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