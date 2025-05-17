快訊

宴請台灣供應鏈 黃仁勳親送魏哲家離席：以後會非常忙碌

400志工潮境公園淨灘籲少用一次性塑膠製品 從源頭減少垃圾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。

今天淨灘活動的主題是「地球力•減塑淨灘 守護基隆」，環保局長馬仲豪和副局長管鳳珠率領同仁，加上來自基隆市企業與社會團體，超過400人參加，共清理出39包垃圾，重量289公斤。

馬仲豪呼籲市民共同守護海洋，並以實際行動展現對環境保護的重視。今天他親身參與淨灘，更深刻體會垃圾對自然環境的衝擊，期盼能夠帶動更多人投入減塑與環保行動。

環保局表示，潮境公園是基隆知名景點，遊客眾多。海漂垃圾和遊客丟棄的物品都會汙染海岸線。塑膠垃圾不僅汙染海洋，還會分解成塑膠微粒，進一步危害海洋生物與生態系統。從源頭減少垃圾產生很重要，希望民眾減少使用塑膠物品，尤其是一次性塑膠製品。

環保局今天也表揚環保局清潔隊木工班，因為他們利用回收廢棄木料製作再生家具。參與海岸認養與淨灘的企業、機構及民間團體，也接受環保局表揚，期望透過社會合作夥伴參與，激發更多民眾投入保護基隆的美麗海岸。

基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。圖／基隆市環保局提供

基隆 淨灘 環保局長

延伸閱讀

基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛

彰化環保志義工大車拚 冠軍隊伍拿禮券又代表參加全國賽

端節台中環保局贈米關懷1098資收個體戶 她感恩：差點日子過不下去

非法棄置零容忍！砂石車運不明土方 桃環保局開單扣車追來源

相關新聞

影／2次沉船都是它 冬山龍舟賽鹿埔村棄賽鄉長紅包壓驚

宜蘭縣冬山龍舟競渡錦標賽今天在冬山河義成橋段登場，鹿埔村組隊參加，沒想到兩次出賽都發生船身進水翻覆，選手落水意外，雖然人...

台東「東浪嘉年華」金曲唱將嗨唱 1萬5千人擠爆杉原灣

台東最受矚目的夏季盛會「2025東浪嘉年華」，今明兩天在杉原灣海水浴場熱情登場。邀莿桐部落耆老進行傳統祈福儀式揭開序幕，...

基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛

基隆年輕人返鄉組成的「撼動H.D.A」，12年來藉由展演武藝、特技的健康形象，巡迴全台校園宣導拒毒反詐近800場。今天另...

400志工潮境公園淨灘籲少用一次性塑膠製品 從源頭減少垃圾

基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。

謝國樑迎接選手進場 仁愛區運動會500人趣味競賽同樂

基市府推動全民體育，今天在仁愛國小舉行「運動i台灣2.0 仁愛區運動會」，全區29里和社區組隊參加薪火相傳等4項趣味競賽...

基隆鋪設汙水下水道封閉愛三路2線車道 開挖5公尺立坑

基市府鋪設汙水下水道工程，因為要在市中心交通尖峰時段車流量極大的愛三路、仁二路口，設置直徑5公尺的立坑，愛三路20日起將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。