400志工潮境公園淨灘籲少用一次性塑膠製品 從源頭減少垃圾

基隆市環保局今天在潮境公園辦淨灘活動，號召民眾一起關心海洋環境，並透過實際行動，保護基隆美麗的海岸線。

今天淨灘活動的主題是「地球力•減塑淨灘 守護基隆」，環保局長馬仲豪和副局長管鳳珠率領同仁，加上來自基隆市企業與社會團體，超過400人參加，共清理出39包垃圾，重量289公斤。

馬仲豪呼籲市民共同守護海洋，並以實際行動展現對環境保護的重視。今天他親身參與淨灘，更深刻體會垃圾對自然環境的衝擊，期盼能夠帶動更多人投入減塑與環保行動。

環保局表示，潮境公園是基隆知名景點，遊客眾多。海漂垃圾和遊客丟棄的物品都會汙染海岸線。塑膠垃圾不僅汙染海洋，還會分解成塑膠微粒，進一步危害海洋生物與生態系統。從源頭減少垃圾產生很重要，希望民眾減少使用塑膠物品，尤其是一次性塑膠製品。