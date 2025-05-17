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謝國樑迎接選手進場 仁愛區運動會500人趣味競賽同樂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。記者邱瑞杰／攝影

基市府推動全民體育，今天在仁愛國小舉行「運動i台灣2.0 仁愛區運動會」，全區29里和社區組隊參加薪火相傳等4項趣味競賽，超過500人歡聚一堂，展現個人活動實力和團隊默契。

基隆市長謝國樑出席開幕儀式，與多名到場的市議員，一起迎接選手進場。謝國樑感謝基隆市體育會理事長鄭錦洲以、教育處和七區的區公所合力籌辦，讓基隆市每個周末都有不同的運動主題。運動是為了要讓身心更加健康，帶給家人更多的幸福，呼籲大家常常運動，追求健康，市府一定會在運動政策方面持續做民眾的後盾。

仁愛區運動會由仁愛區體育會承辦，運動員進場儀式後，由仁愛區體育會理事長林羅清梅代表運動員宣誓，薪火相傳、步步為營、疊杯接力、耕耘收獲4項趣味競賽接著登場，參加者不用強調專業的運動技巧，而是只要是喜愛運動，就可以樂在其中，享受運動的樂趣。

基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。記者邱瑞杰／攝影
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。圖／基市府提供
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。圖／基市府提供
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。圖／基市府提供
基隆市運動i台灣2.0 仁愛區運動會今在仁愛國小舉行，基隆市長謝國樑等人迎接選手進場，全區29里和社區組隊參加趣味競賽，歡聚一堂。圖／基市府提供

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