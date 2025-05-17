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台東「東浪嘉年華」金曲唱將嗨唱 1萬5千人擠爆杉原灣
台東最受矚目的夏季盛會「2025東浪嘉年華」，今明兩天在杉原灣海水浴場熱情登場。邀莿桐部落耆老進行傳統祈福儀式揭開序幕，隨即展開沙灘排球賽及SUP龍舟趣味競賽等，重頭戲傍晚的沙灘音樂會，湧進1萬5000人，創歷年最高。
縣府表示，晚間沙灘音樂會匯聚14組華語樂壇超強陣容，其中，亞洲天后蔡健雅、金曲歌王蛋堡、人氣樂團美秀集團、創作才女魏如萱、搖滾天團TRASH等輪番開唱，搭配沙灘夜色，打造獨一無二的音樂饗宴，人潮比往年多1倍擠爆杉原灣。
今天上午台東天氣晴朗，適合戶外活動，不少民眾就開始聚集杉原灣參加東海岸年度盛事東浪嘉年華，9點部落耆老進行傳統祈福儀式後，下午多項活動隨即展開，包括沙灘排球賽SUP龍舟趣味競賽、大型風箏展演及親子沙雕等，現場還有熱鬧攤位服務。
縣府提到，為維護交通秩序與民眾安全，呼籲「不開車、少騎車、搭接駁」，並加碼推出「搭接駁送飲品」限量活動，只要持任務印章，可於會場指定地點兌換一瓶飲品，數量有限、送完為止。接駁車服務自上午9點至晚上8點半巡迴行駛。
接駁車停靠馬亨亨大道勝利街口、原民會館與杉原灣，每人收費20元，採進場收費、回程免費；持TPASS通勤月票、敬老卡或身心障礙證明者免費搭乘。接駁班距為下午2點前每30分鐘一班，2點以後每10至15分鐘一班。另可搭乘興東客運至杉原站下車步行入場，或電洽計程車。
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