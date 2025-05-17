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基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛
基隆年輕人返鄉組成的「撼動H.D.A」，12年來藉由展演武藝、特技的健康形象，巡迴全台校園宣導拒毒反詐近800場。今天另在國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。
基隆護國城隍廟培訓在地青年組成撼動H.D.A團隊，主要成員高嘉和、余尚哲都是文化大學國術系畢業生，團隊多年來巡迴校園舉辦反毒宣導活動，因為成員都有功夫底子，會安排武藝、特技節目，頗受學生歡迎，臉書粉絲頁有超過5萬人追蹤。
撼動H.D.A今天下午在國門廣場，舉辦基隆史上首次健美比賽，最成成績是第1名游子儀，獎金1萬5000元，第2名陳敦睿，獎金8000元，最佳創意獎李承恩和郭芯瑜，獎金各3000元。
健美比賽結合天然海港、郵輪景色與時尚走秀，吸引不少人圍觀。基隆市前議長宋瑋莉也到場參加，鼓勵撼動H.D.A多辦活動，號召更多年輕人參加。
高嘉和說，巡迴校園發現毒品危害問題還是很嚴重，社會上詐騙案件層出不窮，希望透過舉辦健美活動，鼓勵年輕人和長輩都要多運動，一起拒毒和反詐。
余尚哲表示，經過近800場反毒、反詐騙宣導，他發現印證「吸引力法則」，就是如果有一群年輕人想要做一件對的事情，就會有越來越的年輕人想要加入，展現自己的熱情和青春過程中，讓基隆被台灣看見， 也為台灣的未來盡一份心力。
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