快訊

「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供

基隆年輕人返鄉組成的「撼動H.D.A」，12年來藉由展演武藝、特技的健康形象，巡迴全台校園宣導拒毒反詐近800場。今天另在國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。

基隆護國城隍廟培訓在地青年組成撼動H.D.A團隊，主要成員高嘉和、余尚哲都是文化大學國術系畢業生，團隊多年來巡迴校園舉辦反毒宣導活動，因為成員都有功夫底子，會安排武藝、特技節目，頗受學生歡迎，臉書粉絲頁有超過5萬人追蹤。

撼動H.D.A今天下午在國門廣場，舉辦基隆史上首次健美比賽，最成成績是第1名游子儀，獎金1萬5000元，第2名陳敦睿，獎金8000元，最佳創意獎李承恩和郭芯瑜，獎金各3000元。

健美比賽結合天然海港、郵輪景色與時尚走秀，吸引不少人圍觀。基隆市前議長宋瑋莉也到場參加，鼓勵撼動H.D.A多辦活動，號召更多年輕人參加。

高嘉和說，巡迴校園發現毒品危害問題還是很嚴重，社會上詐騙案件層出不窮，希望透過舉辦健美活動，鼓勵年輕人和長輩都要多運動，一起拒毒和反詐。

余尚哲表示，經過近800場反毒、反詐騙宣導，他發現印證「吸引力法則」，就是如果有一群年輕人想要做一件對的事情，就會有越來越的年輕人想要加入，展現自己的熱情和青春過程中，讓基隆被台灣看見， 也為台灣的未來盡一份心力。

「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供
「撼動H.D.A」今天在基隆國門廣場舉辦基隆首次健美比賽，鼓勵年輕人勤練體格，建立正確的運動價值觀。圖／撼動H.D.A提供

基隆 年輕人 校園

延伸閱讀

專訪／胡瓜看閃兵案 不解年輕人一邊喊獨立一邊想逃兵

基隆鋪設汙水下水道封閉愛三路2線車道 開挖5公尺立坑

桃竹苗花罷團聚台灣頭 林沛祥：基隆事基隆人決定

基隆七旬婦違規過馬路 被機車撞倒再遭小客車撞上喪命

相關新聞

影／2次沉船都是它 冬山龍舟賽鹿埔村棄賽鄉長紅包壓驚

宜蘭縣冬山龍舟競渡錦標賽今天在冬山河義成橋段登場，鹿埔村組隊參加，沒想到兩次出賽都發生船身進水翻覆，選手落水意外，雖然人...

基隆鋪設汙水下水道封閉愛三路2線車道 開挖5公尺立坑

基市府鋪設汙水下水道工程，因為要在市中心交通尖峰時段車流量極大的愛三路、仁二路口，設置直徑5公尺的立坑，愛三路20日起將...

基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛

基隆年輕人返鄉組成的「撼動H.D.A」，12年來藉由展演武藝、特技的健康形象，巡迴全台校園宣導拒毒反詐近800場。今天另...

國際少年運動會 明年花蓮見

國際少年運動會（ICG）明年在花蓮舉辦，是台灣繼雙北後第三度獲得主辦權，預計有30個國際城市近2千人參賽。縣長徐榛蔚昨與...

花蓮舊漁市拆除走入歷史 新場缺人氣攤商叫苦盼行銷

花蓮港舊漁市營運超過30年，屬於鐵皮屋違章建築且為港務公司土地，縣府爭取中央經費在一旁興建觀光漁市，原有攤商陸續進駐，舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。