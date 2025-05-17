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影／2次沉船都是它 冬山龍舟賽鹿埔村棄賽鄉長紅包壓驚

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供

宜蘭縣冬山龍舟競渡錦標賽今天在冬山河義成橋段登場，鹿埔村組隊參加，沒想到兩次出賽都發生船身進水翻覆，選手落水意外，雖然人員都平安，但隊伍決定棄賽。鄉長林峻輔說，這是第一次發生，今晚選手之夜將包紅包讓選手壓壓驚，也會切實檢討找出原因，避免再發生。

今年冬山龍舟競渡共有9隊參加，每隊21名選手，鹿埔村由村長江清祥帶隊參加，上午11時20分出戰第一場賽事，鹿埔村原本還領先對手，不料划過100公尺處，船頭開始吃水下沉，愈沉愈深，最後整艘船進水翻覆，選手們紛紛掉進水裡，幸好都穿著救生衣，有人自行游上岸，有的被現場巡護的救生艇救起，都沒有大礙。

儘管初賽失利，鹿埔村仍然士氣高昂，換過龍舟中午12時38分再度出賽，一開始和對手旗鼓相當競爭十分激烈，沒想到再發生同樣狀況，船頭吃水下沉後打轉翻覆，現場民眾不可置信，指著龍舟大喊「又沉了！」，還有人高呼「怎麼會這樣！」

隊長江清祥說，連翻兩次船「心情當然不會很爽快」，幸好隊員都沒事，但也難保若真的發生第三次翻船，有可能被船打到受傷，沒人敢擔這個責任，因此決定棄賽。

冬山鄉長林峻輔說，冬山龍舟競渡從未發生這樣的情況，又剛好都是同一隊，確實不可思議，今天選手之夜會包紅包給選手壓驚，也會檢討船隻結構問題，找出原因。競渡使用的龍舟船齡12年，希望未來能建新龍舟，讓明年賽事更安全。

賽事裁判長李山維表示，水上安全是活動最高的宗旨，之前未曾發生船隻進水意外，賽後會檢討船隻結構等問題，希望不要再發生。

宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安，觀賽民眾大呼「怎麼會這樣」。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安，觀賽民眾大呼「怎麼會這樣」。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供

紅包 裁判 鄉長

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