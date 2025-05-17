基隆鋪設汙水下水道封閉愛三路2線車道 開挖5公尺立坑

基市府鋪設汙水下水道工程，因為要在市中心交通尖峰時段車流量極大的愛三路、仁二路口，設置直徑5公尺的立坑，愛三路20日起將封閉2線車道5天，接著縮小範圍只封閉1線車道，但時間長達1年9個月，市府請用路人行經施工路段減速慢行。

基市汙水下水道工程系統分5期推動，目前執行第3期計畫，2023年9月起在市中心施工。完工後可區域內的汙水接引至和平島汙水處理廠，改善旭川河水質。設在忠一路的主幹管，可銜接往中山區汙水管建設工程，降低西定河流域的汙染物。

工務處下水道科長高力山今天說，20日起將在愛三路和仁二路交叉路口，依序進行工作井立坑、推進與人孔收築作業，施工時會封閉部分車道，請用路人行經施工路段減速慢行，並遵從義交人員指揮。

基隆市愛三路是市區幹道，接近仁二路口共畫設4線車道，其中右側2線直行愛三路，左側2線左轉仁二路。交通處配合工務處施工，長期封閉愛三最左側車道方案，已將原本直行的右2線車道，改成直行、左轉共用車道。

高力山表示，5月20日將封閉愛三路左側2線車道，以利在愛三路、仁二路口開挖路面，埋設直徑5公尺立坑。封閉2線車道期間，上午7時至晚上11時會安排義交人員，在工區指揮通行。

立坑工程第1階段預計24日完成，並讓機具進入地底工區後，25日起縮減封路範圍，只封閉最左側車道，接著進行立坑第2階段工程、汙水管推進及人孔收築作業，預計明年2月26日完成。