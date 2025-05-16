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花蓮舊魚市拆遷 攤商遷入新觀光魚市生意冷清

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮舊魚市租約到期拆除歸還，原攤商遷入新觀光魚市，有攤商抱怨，距離漁會太遠沒有連結感，遊客來訪意願低。花蓮縣府表示，會配合賞鯨季加強宣傳。

舊魚市原設在花蓮區漁會旁，以鐵皮搭建，營運超過20年，9家攤商以販售海鮮、代客料理及小吃為主，因用地不在商港範圍，租約到期後花蓮港務分公司收回土地，舊市場昨天起拆除。

花蓮縣府爭取中央花東基金，在花蓮港向陽廣場後方新建花蓮觀光魚市，可容納15攤位進駐，今年3月起陸續有攤商遷入，目前已有12攤進駐。

林姓攤商說，南方澳、成功漁港的魚市都可以看到漁獲上岸或喊魚拍賣，對遊客更有吸引力，花蓮魚市場跟漁會區隔，看不到魚獲跟漁船，連結性較低，很多遊客都是看看就走了，不會特別停留。

也有攤商反映，新市場只是空殼子，若要殺魚用的排水得另外接，也沒有設置海水管線保存漁獲，得自行裝設或購買，對魚市場攤商來說很不方便。王姓攤商說，遷出已花了新台幣100萬裝修設備。

張姓攤商說，地震後花蓮遊客減少，在舊魚市還有漁民或移工就近消費，搬到新的市場距離漁船太遠，漁民不來，遊客也不知道魚市搬遷，生意又更慘，希望縣府能多協助宣傳。

花蓮縣府農業處指出，魚市場設計是參考各地魚市基本配置，實際攤商進駐遇到的管線、餐飲空間問題，會由漁會跟攤商討論如何協助，公共空間棚架不足問題，今年有編列經費建置。

花蓮縣府農業處指出，目前攤商陸續進駐、裝潢，預計等到全部攤商都到位後，下半年會研議舉辦開幕活動，這段期間會加強周邊旗幟引導，配合賞鯨季舉辦市集等宣傳活動。

花蓮區漁會理事長王登義說，舊魚市跟舊賞鯨碼頭拆除後，會跟花蓮縣府、花蓮港務分公司討論未來用途，希望能結合向陽廣場、觀光魚市，朝向發展觀光、休憩跟漁業特色的空間。

攤商 花蓮 賞鯨

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