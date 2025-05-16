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花蓮舊漁市拆除走入歷史 新場缺人氣攤商叫苦盼行銷
花蓮港舊漁市營運超過30年，屬於鐵皮屋違章建築且為港務公司土地，縣府爭取中央經費在一旁興建觀光漁市，原有攤商陸續進駐，舊漁市近日拆除走入歷史。不過攤商反映新漁市空間不足、苦無客源，縣府表示將優化環境，並配合賞鯨季辦活動協助行銷。
舊漁市位於花蓮區漁會旁，原有9攤，販售水產魚鮮、代客料理等，因土地不在花蓮商港範圍內，租約到期，花蓮港務分公司不再承租，縣府爭取花東永續發展基地兩期經費共5600多萬元，在向陽廣場後方興建可容納15攤的新漁市，攤商今年3月陸續進駐，目前已 有12攤位。
不過新漁市缺乏行銷，攤商抱怨很多遊客根本不知道，生意大不如前。林姓攤商表示，新漁市距離漁會有段距離，看不到魚獲和漁船，很多遊客看看就走；王姓攤商因遷出花了近百萬元裝修，砸大錢卻等不到客人，也有攤商反映新漁市沒有設置海水管線保存漁獲，得自行裝設，很不方便。
花蓮縣府農業處漁牧科代理科長吳雅琴說，新的漁市依全台標準來設計，不過攤商需求各有不同，正與漁會溝通協調改善，會再優化環境與功能，像是遮陽設施、親子遊憩空間等，待攤商全數進駐，7月賞鯨季也會舉辦市集活動，加強宣傳行銷。
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