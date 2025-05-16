強震後首場國際賽事 花蓮將主辦國際少年運動會

花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），今天正式與ICG簽署主辦城市合約，預計明年8月迎來30多國、2000多名選手到來，是0403強震後花蓮的首場國際型賽事。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）以城市為組團參賽單位，讓各國12歲到15歲青少年相互切磋，第58屆賽事明年將於花蓮舉辦，ICG委員會今天在花蓮運動休閒園區與花蓮縣府正式簽約，並為執行委員會辦公室揭牌。

教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲致詞指出，ICG是國際奧會IOC授權的組織，也是全球少年運動員齊集的盛會，台灣曾於2002年、2016年台北市、新北市分別主辦過，花蓮是台灣第三度主辦。

許秀玲提到，運動部將於今年9月掛牌成立，政府透過運動壯大台灣，打造運動平權的社會，讓體育運動全民化、產業化及國際化，會全力支持花蓮縣府完成賽事籌辦工作。

國際少年運動會委員會長塔波爾（Igor Topole）說，去年委員會曾到花蓮訪問，一週後花蓮就遭受強烈地震侵襲，但花蓮展現韌性，很快提出申請2026年主辦權，有信心花蓮能把賽事辦得很好。

花蓮縣長徐榛蔚代表簽約，會中公布賽事主視覺「Shining Hualien」。她說，去年地震後，不斷為花蓮觀光找機會、幫花蓮孩子尋找機會，感謝體育署協助，縣府會全力以赴，展現迎接國際體育盛事的決心跟行動力。

國際少年運動會共有田徑、游泳、網球、3x3籃球、足球、跆拳道、桌球及射箭等8項目，花蓮縣府指出，目前正在進行場館整備工作，將培訓專業國際志工團隊，提供優質服務。