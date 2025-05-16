快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

強震後首場國際賽事 花蓮將主辦國際少年運動會

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），今天正式與ICG簽署主辦城市合約，預計明年8月迎來30多國、2000多名選手到來，是0403強震後花蓮的首場國際型賽事。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）以城市為組團參賽單位，讓各國12歲到15歲青少年相互切磋，第58屆賽事明年將於花蓮舉辦，ICG委員會今天在花蓮運動休閒園區與花蓮縣府正式簽約，並為執行委員會辦公室揭牌。

教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲致詞指出，ICG是國際奧會IOC授權的組織，也是全球少年運動員齊集的盛會，台灣曾於2002年、2016年台北市、新北市分別主辦過，花蓮是台灣第三度主辦。

許秀玲提到，運動部將於今年9月掛牌成立，政府透過運動壯大台灣，打造運動平權的社會，讓體育運動全民化、產業化及國際化，會全力支持花蓮縣府完成賽事籌辦工作。

國際少年運動會委員會長塔波爾（Igor Topole）說，去年委員會曾到花蓮訪問，一週後花蓮就遭受強烈地震侵襲，但花蓮展現韌性，很快提出申請2026年主辦權，有信心花蓮能把賽事辦得很好。

花蓮縣長徐榛蔚代表簽約，會中公布賽事主視覺「Shining Hualien」。她說，去年地震後，不斷為花蓮觀光找機會、幫花蓮孩子尋找機會，感謝體育署協助，縣府會全力以赴，展現迎接國際體育盛事的決心跟行動力。

國際少年運動會共有田徑、游泳、網球、3x3籃球、足球、跆拳道、桌球及射箭等8項目，花蓮縣府指出，目前正在進行場館整備工作，將培訓專業國際志工團隊，提供優質服務。

花蓮 運動 體育

延伸閱讀

桃竹苗花罷團聚台灣頭 林沛祥：基隆事基隆人決定

超Chill花蓮山海咖啡館　絕美海景第一排、靜謐森光水色，享受悠閒時光

瘦子對女兒SAY NO！意外曝光內心話

斥資逾18億 花蓮新城鄉汙水下水道6千公尺主幹管完工

相關新聞

黃建賓爭取台東酪梨災害救助 農業部公告全縣納入辦理

受今年初低溫影響，台東酪梨出現授粉不佳、結果率差等情形，產量恐怕銳減。國民黨立委黃建賓多次舉辦會勘及會議，向農業部爭取天...

生育率再提升！台東議員促縣府編列生育前「保養費」

台東縣新生兒人數增加，連續3年全國第一，縣府也都提高相關育兒補助及，提高生育意願，但有議員認為這都是生育後的措施，缺乏生...

縱谷台9線難穿越禁超車 台東議員促改善

台東縣縱谷台9線均為雙線道，無論民眾欲穿越雙黃線過馬路，甚至要超越龜速車，都可能面臨違規受罰，議員促請警方向權責公路局反...

基隆南榮路改善人行環境將完工 今明道路刨鋪交管調撥

基隆市府為改善南榮路人行環境執行「南榮路周邊人行環境改善工程」，第一期進入收尾階段，工務處今明兩天執行路面刨鋪工程，實施...

講好調高卻沒編預算 宜縣敬師禮券惹風波

宜蘭去年發敬師禮券每人200元，議員要求調高，縣府書面答覆已調整至每人600元，但議員發現沒有編這筆預算，批「縣府打臉縣...

宜蘭敬師禮券未調至600元竟說有調整 議員怒批縣府打臉議會

宜蘭縣去年發放敬師禮券每人200元，議員覺得太少要求調高，縣政府最近以書面答覆已調整至每人600元，但議員今天質詢時赫然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。